Sinoda. Študijske skupine do junija sprejemajo prispevke, pripombe in predloge

Generalni tajnik škofovske sinode, kardinal Mario Grech, je v sporočilu za javnost zapisal, da »delo desetih študijskih skupin, ki so bile ustanovljene na željo svetega očeta, da bi poglobile teološka vprašanja v končnem poročilu prvega zasedanja 16. redne generalne skupščine škofovske sinode, ni tuje sinodalni poti in predvsem sinodalnemu slogu, ki ga kot Cerkev skušamo prevzeti«.

Vatican News

Sveti oče je k temu pozval v pismu generalnemu tajniku škofovske sinode 22. februarja 2024, v katerem je naročil, naj omenjene skupine »delajo v skladu s pristno sinodalno metodo«.

Po besedah kardinala Grecha to pomeni, da so študijske skupine poklicane, da spodbujajo dejansko sodelovanje vseh članov, hkrati pa morajo ostati odprte za širšo soudeležbo celotnega Božjega ljudstva.

Skupine bodo skupaj s kanonistično komisijo delovale do junija 2025 in v tem času jim bo lahko vsakdo poslal svoje prispevke, pripombe in predloge. Pastirji in drugi cerkveni voditelji, pa tudi vsi verniki, skupine, združenja, gibanja ali skupnosti bodo lahko sodelovali s svojim prispevkom.

Generalno tajništvo sinode, ki ga je sveti oče imenoval za garanta sinodalne metode dela teh skupin, bo zbralo prejeto gradivo in ga posredovalo pristojni skupini oziroma skupinam.