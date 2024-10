Sinoda, kard. Grech: Opustiti stare pristope, zasedanje izročiti Mariji

Tik pred začetkom drugega zasedanja 16. škofovske sinode, ki bo potekalo od 2. do 27. oktobra, so udeleženci zbrani na dvodnevnem duhovnem odmiku. Kardinal Grech jih je v pozdravnem nagovoru, 30. septembra, povabil, naj se odpovejo pristopom in shemam, ki so morda imeli smisel včeraj, danes pa so postali breme za poslanstvo in verodostojnost Cerkve. Zasedanje pa naj izročijo Mariji, ki je žena poslušanja in pokorščine Božji volji.

Vatican News

Generalni tajnik sinode kardinal Mario Grech je dejal, da je sinodalno zasedanje »sveti kraj« srečanja z Gospodom, ki je navzoč tam, kjer »sta dva ali so trije« zbrani v njegovem imenu (prim. Mt 18,20). »Ali bomo vstopili v to perspektivo molitve, vere, srečanja z Bogom, ali pa ne bomo prevzeli pristnega sinodalnega sloga, ne bomo doživeli izkušnje sinodalnosti. Sinoda mora biti molitev, liturgija, v kateri glavni akterji nismo mi, ampak Sveti Duh,« je izpostavil kardinal ter navedel papeža Frančiška, ki je zatrdil, da je sinoda »cerkveni trenutek, protagonist sinode pa je Sveti Duh. Če ni Duha, ne bo sinode.«

Duhovni odmik kot del sinode

Zato se letošnje zasedanje tudi začne z dvodnevnim duhovnim odmikom (30. september in 1. oktober), ki »ni priprava na sinodo, ampak je njen sestavni del«. »V teh dneh, ko poslušamo Božjo besedo in molimo, kot Mojzes, ki je bil postavljen za voditelja ljudstva, si sezujmo sandale s svojih nog, znebimo se vsakega upiranja glasu Svetega Duha, da bi lahko prečkali puščavo in skupaj z Božjim ljudstvom hodili proti deželi Božje obljube,« je povabil Grech.

»Odvrzimo “oblačila”, pristope in sheme, ki so morda imeli smisel včeraj, danes pa so postali breme za poslanstvo in ogrožajo verodostojnost Cerkve,« je izpostavil ter dodal, da sta dneva odmika to, kar razkriva temelje tega, kar živijo: »Sinodalna dvorana je sveta zemlja, zato moramo sneti sandale, da bi poslušali. Pripravljeni moramo biti, da se “slečemo”, kajti poslušanje je radikalno dejanje izničenja pred drugim in pred Bogom.«

Sinodo izročiti Devici Mariji

Generalni tajnik sinode je zbranim na duhovnem odmiku predlagal, naj »ta novi del sinodalne poti izročijo Devici Mariji, ki je zgled Cerkve.

Drugi vatikanski koncil nas vabi, naj dvignemo oči k Mariji, da bi se naučili biti Cerkev v sinodalnem slogu. »Marija je zlasti žena poslušanja in pokorščine Božji volji,« je »Devica poslušanja, ki z vero sprejme Božjo besedo«. Je torej »zgled in podoba Cerkve v svoji odprtosti za Božjo voljo«. V njej se nahaja »ustanovitveno dejanje Cerkve«. Vse, kar se je zgodilo za tem, »apostolska služba, zakramenti, poslanstvo oznanjevanja v svetu, predpostavlja ta marijanski temelj«. Brez njega »bi Cerkev bila to, kar se mnogim zdi, da je: nič drugega kot neka organizacija«.

Brez molitve smo skupina podjetnikov vere

Kot pravi papež Frančišek, »spremembe v Cerkvi brez molitve niso spremembe Cerkve, ampak so spremembe neke skupine«. »Brez molitve,« je dodal kardinal, »nismo sinodalno zasedanje, ampak smo skupina podjetnikov vere. Marija je žena molitve. Devica iz Nazareta je vzor Cerkve, ki moli, se zahvaljuje in poje slavo svojemu Gospodu. Marija je za nas danes vzor molitve v življenju teh dni intenzivnega sinodalnega zasedanja.«

Marija je prav tako sinodalna žena, saj nas s svojim življenjem uči, da Cerkev ni delo naših rok, ampak delo Boga. »Cerkev ni rezultat našega dela, našega prizadevanja, ampak je živ organizem, ki na skrivnosten način zori in raste v moči milosti. Marija je Gospodova uboga žena, ki zna od njega vse sprejeti kot dar in milost.«

Vabilo k molitvi rožnega venca

Kardinal Grech je zbrane spodbudil, naj prosijo za Marijino priprošnjo, da bi tudi oni med sinodalnim zasedanjem »bili dobra zemlja, v kateri lahko Božja beseda obrodi obilne sadove«. Povabil je k molitvi rožnega venca, zlasti v tem mesecu oktobru, ko poteka zasedanje.

»Rožni venec je nenehno premišljevanje Božje besede, je klic, ki se nikoli ne utrudi trkati na vrata. Z rožnim vencem se obračamo k Mariji z molitvijo, a prav tako skupaj z njo ohranjamo v svojem srcu Božjo besedo. “Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu” (Lk 2,19). Ob skrivnostih svetega rožnega venca spremljamo Jezusovo življenje, njegovo utelešenje in veliko noč. Rožni venec nas kot molitev z izrazito kristološko usmeritvijo vabi, da Kristusa postavimo v središče in ga po Marijinem zgledu dajemo svetu. Z rožnim vencem se tako kot Marija učimo biti Gospodovi učenci.«

Biti sinodalna in misijonarska Cerkev

Kardinal je nagovor sklenil s povabilom, naj se udeleženci sinode v mesecu oktobru zatekajo k Devici Mariji, ki je vzor Cerkve, da bi sinodalno zasedanje bilo »prenovljene binkošti« in bi »Jezusov evangelij lahko še naprej dajal rodovitnost življenju celotnega človeštva«, mi pa bi »lahko bili sinodalna in misijonarska Cerkev«.