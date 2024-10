Sinoda, forum o vlogi in oblasti škofa v sinodalni Cerkvi

V okviru sinode letos potekajo tudi štirje teološko-pastoralni forumi. Dva sta na programu v sredo, 16. oktobra: eden na temo »Vzajemni odnosi med krajevno in vesoljno Cerkvijo« in drugi na temo »Izvajanje primata in škofovska sinoda«. Druga dva pa sta že potekala, in sicer 9. oktobra na temo »Božje ljudstvo, subjekt poslanstva« ter »Vloga in oblast škofa v sinodalni Cerkvi«.

Duhovniška služba ne pomeni neodvisnosti od Božjega ljudstva, ampak zmožnost zbiranja darov, ki jih daje Sveti Duh. Gre za eno od trditev, ki jih je bilo slišati na forumu o vlogi in oblasti škofa v sinodalni Cerkvi, izrekel pa jo je novi kardinal Roberto Repole, torinski nadškof in priznani italijanski teolog. Poleg njega so udeležence sinode, zbrane v dvorani univerze Augustinianum, nagovorili še: sestra Gloria Liliana Franco Echeverri, redovnica Reda družbe Marije Naše Gospe; argentinski duhovnik Carlos Maria Galli, predavatelj na teološki fakulteti Argentinske katoliške univerze; italijanski duhovnik in profesor Matteo Visioli; ter Gilles Routhier, predavatelj ekleziologije in praktične teologije na Univerzi Laval v Québecu in katoliškem inštitutu v Parizu.

Nadškof Repole se je skliceval na koncilske dokumente, ki opredelijo »posvečeno službo z natančnimi izrazi« ter jo umestijo v okvir »služenja Cerkvi«. Gre za službo, ki »ne pomeni neodvisnosti od tistega dela Božjega ljudstva, ki mu je dodeljen«. Izpostavil je opredelitev lika škofa kot tistega, ki je »sposoben zbrati vsak dar, ki ga vliva Duh«. Gre za trditve, ki se morda zdijo samoumevne, vendar so se konkretizirale po zaslugi drugega vatikanskega koncila, ki je zaznamoval prehod »od duhovništva, katerega vzor je bil prezbiterat, usmerjen k evharistiji«, k »pojmovanju posvečene službe, razdeljene na tri stopnje in usmerjene v oznanjevanje, obhajanje in pastoralno vodenje«. To je »temeljni ignacijanski model«, ki se nanaša na svetega Ignacija Antiohijskega. Nadškof Repole je opozoril, da predstavlja »model škofa v majhni Cerkvi, ki ga je mogoče razlagati v liku nekoga, ki vsak dan obhaja evharistijo. Takšna vizija, uporabljena za »različne modele Cerkve, lahko ustvari kratke stike, ki jih ta sinoda lahko razreši«.

Matteo Visioli pa se je v svojem govoru osredotočil na koncept oblasti, razdeljene na red, ki se nanaša na zakramentalna dejanja, in pristojnosti, ki se nanašajo na funkcije oblasti. Poleg doktrine, ki jo je treba sprejeti, je treba o službi razmišljati kot o skupnem upravljanju. Tako posledično kljub podelitvi »polnosti zakramenta svetega reda« ne bo prihajalo »monarhične težnje«. »Škof lahko in mora krščenim vernikom, ki jih oceni kot primerne, dodeliti odgovorne naloge pri upravljanju Cerkve. Lahko in mora, je ponovil Visioli ter dodal, da moč ne sme zadržati škofov, da ne bi odgovarjali za svoja dejanja v skladu z logiko preglednosti.