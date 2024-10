Sedež svetega Petra bo do 8. decembra na ogled obiskovalcem bazilike

V nedeljo, 27. oktobra 2024, bodo po koncu svete maše, ki jo bo ob zaključku škofovske sinode vodil papež Frančišek, relikvijo sedeža svetega Petra prenesli ob vznožje glavnega oltarja, kjer bo do 8. decembra 2024 na ogled obiskovalcem vatikanske bazilike. Isti dan bo po devetih mesecih obnove potekalo tudi odkritje Berninijevega baldahina nad grobom svetega Petra.

Vatican News

Sedež svetega Petra, ki simbolizira njegov primat, stoletja velja za Petrov škofovski sedež. Gre za lesen prestol, okrašen s ploščicami iz slonovine, ki predstavljajo Heraklejeva dela in šest ozvezdij. Odstranili so ga iz pozlačenega bronastega »relikviarija«, to je Berninijevega Sedeža svetega Petra, da bi lahko poleg baldahina obnovili tudi ta spomenik. Ob tej priložnosti bodo na relikviji opravili vrsto natančnih raziskav, s katerimi bodo po petdesetih letih ponovno ocenili njeno stanje.

Papež Frančišek si je relikvijo ogledal in pred njo molil 2. oktobra v zakristiji bazilike svetega Petra, pred sveto mašo ob začetku zasedanja škofovske sinode. Takrat je tudi določil, da bo relikvija v prihodnjih tednih na ogled obiskovalcem bazilike.

Kot je dejal kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik vatikanske bazilike, bazilika svetega Petra želi to starodavno relikvijo počastiti kot »Sedež Ljubezni. Dobri Pastir, ki da življenje za svoje ovce, pozna vsako izmed njih in jih kliče po imenu, Petra vpraša: "Ali me ljubiš bolj kot tile?" Samo v moči te ljubezni mu Jezus zaupa nalogo, naj pase njegove ovce, in ga tako postavi za svojega namestnika na zemlji ter prvega med apostoli. Starodavni sedež svetega Petra je sedež ljubezni, ker nam kaže, da se lahko samo iz vzajemne ljubezni rodi prava krščanska skupnost, vsekakor sinodalna«.