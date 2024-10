Reina, novi vikar rimske škofije: Še naprej bom služil Cerkvi v Rimu

Med novimi kardinali, ki jih bo papež Frančišek umestil na konzistoriju, 8. decembra, je nadškof Baldassare Reina, ki je postal tudi vikar rimske škofije. Kot je dejal za vatikanske medije, je imenovanje nepričakovano.

»Novica me je presenetila. Moja želja je, da bi še naprej služil tej Cerkvi in vsem ljudem v njej, župnijam in duhovnikom. Trudil se bom, da bom vsem na razpolago za oznanjevanje evangelija usmiljenja, da bom za vse podoba Dobrega pastirja,« je dejal Reina. Zaveda se, da ga čaka poslanstvo, ki ni enostavno, saj je Rim »zelo kompleksno mesto«, zaznamovano z mnogimi stiskami in težavami. »Ne delam si utvar, da bom vsem lahko dal odgovor, rad pa bi bil vsem znamenje, da je Božja ljubezen vidna, da je navzoča in da je to tudi po nas, ubogih pastirjih,« je dodal.

Reina se je zahvalil papežu za zaupanje. Zahvalo pa je namenil tudi vsem tistim, ki v rimski škofiji v tišini in skritosti delajo veliko, da bi evangelij prispel do vseh ljudi. »Želim vas srečati,« je dodal. »To je, kar vam želim povedati v tem trenutku, skupaj s prošnjo za mnoge molitve za moje življenje, za moje ubogo življenje, saj se zavedam mnogih svojih pomanjkljivosti, in torej lahko le zaupam v Božje usmiljenje in vaše molitve.«

Pismo Božjemu ljudstvu

Sicer pa je nadškof Reina napisal tudi Pismo Božjemu ljudstvu ter izrazil »mešane občutke« ob novem poslanstvu, ki mu ga je zaupal papež. »Zavedam se, da nas onkraj naših omejitev in grehov preplavi milost z vsakim darom, ki ga Bog podari našemu življenju. In tako je hotel storiti tudi z mojim življenjem in z mojo majhnostjo za svojo sveto Cerkev. Tako se počutim v tem trenutku: zavedam se, da sem prejel milost.«

Zapiše, da je ob prihodu v Rim pred nekaj več kot dvema letoma, »takoj vzljubil to Cerkev«, ki jo je takrat še premalo poznal, a se je »počutil sprejetega nad vsemi pričakovanji«. »Poskušal sem ji služiti, kolikor sem mogel, saj sem bil očaran nad tolikšno lepoto in številnimi možnostmi za dobro, ki sem ga doživel skupaj s težavami, ki spremljajo vse nas ljudi.«

Reina se papežu zahvali za zaupanje: »Njegova predanost vesoljni Cerkvi in preroštvo, ki nam ga je podaril v teh letih pontifikata, me spodbujata k prizadevanju za pregledno in ubogo Cerkev, ki je sposobna oddajati in širiti vonj evangelija.« Zahvalil se je tudi svojemu predhodniku kardinalu Angelu De Donatisu ter duhovnikom in diakonom za velikodušno in ponižno služenje, stalno navzočnost in ljubezen, ki jo izkazujejo do rimske škofije. »Čaka nas pomembno poslanstvo v kompleksnem času, ki se ga moramo lotiti tako, da vsak dan gradimo vezi bratstva in občestva. Imamo milost, da služimo izjemni škofiji, ki jo je prepojila kri mučencev in je dala veselo pričevanje številnih svetnikov. Naj nam Gospod pomaga, da bomo številne karizme, ki smo jih prejeli, dobro uporabili za skupno dobro.«