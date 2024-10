Predlog kardinala Fernándeza: razprava o vlogi žensk v Cerkvi

Prefekt Dikasterija za nauk vere je na zasedanju sinode izpostavil, da za papeža vprašanje »diakonic« ni zrelo, medtem ko ga skrbi vloga žensk v Cerkvi. Zato je dikasterij prosil, naj preuči razvoj te zadeve. Kardinal se bo 24. oktobra srečal s tistimi, ki želijo predstaviti »ideje o vlogi žensk v Cerkvi«.

L'Osservatore Romano

V četrtek, 24. oktobra, ob 16.30, se bo kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt Dikasterija za nauk vere, na temo stalnega diakonata srečal s tistimi, ki želijo predstaviti »ideje o vlogi žensk v Cerkvi«. To je sporočil v svoji izjavi, prebrani med ponedeljkovo dopoldansko generalno kongregacijo. Glede »ženskega diakonata« je kardinal zatrdil: »Sveti oče mi je potrdil, da bo komisija, ki ji predseduje kardinal Giuseppe Petrocchi, še naprej dejavna. Člani sinode, ki to želijo – bodisi posamezno bodisi v skupinah –, lahko tej komisiji pošljejo razmišljanja, predloge, članke ali pomisleke.«

Poleg tega je kardinal pojasnil, da »Skupino 5« koordinira tajnik doktrinarnega oddelka Dikasterija za nauk vere: »Prejšnji petek je imel zdravniški poseg in namesto sebe predlagal dve zelo sposobni osebi, ki znata zelo dobro poslušati in bosta sprejeli predloge. Kasneje sem izvedel, da so nekateri pričakovali mojo navzočnost, zato sem jim ponudil srečanje v četrtek.«

»Vemo, da je sveti oče izrazil mnenje, da v tem trenutku vprašanje ženskega diakonata ni zrelo, in je prosil, da te možnosti zdaj ne obravnavamo,« je dejal kardinal. »Študijska komisija ima delne zaključke, ki jih bomo objavili ob pravem času, vendar bo nadaljevala z delom.« Sicer pa »je sveti oče zelo zaskrbljen zaradi vloge žensk v Cerkvi in je še pred zahtevo sinode prosil Dikasterij za nauk vere, naj preuči možnosti razvoja te zadeve brez osredotočanja na sveti red.«

Kardinal je dodal, da »razmišljanje o diakonatu za nekaj žensk ne rešuje vprašanja milijonov žensk v Cerkvi«. Po drugi strani pa je opozoril, da »še nismo naredili nekaterih korakov, ki bi jih že lahko naredili«. Na primer, »ko je bila ustanovljena nova služba katehista, je Dikasterij za bogoslužje škofovskim konferencam poslal pismo«, v katerem je predlagal »to, kar je papež povedal v Querida Amazonia o katehistinjah, ki podpirajo skupnosti v odsotnosti duhovnikov«. Vendar so predlog sprejele le redke škofovske konference. Poleg tega, je nadaljeval kardinal Fernández, »je bila služba akolita ženskam dejansko podeljena v majhnem odstotku in velikokrat so duhovniki tisti, ki žensk ne želijo predstaviti škofu za to službo«.

Po kardinalovem mnenju zato »hitenje s prošnjo za diakonsko posvečenje žensk danes ni najpomembnejši odgovor za spodbujanje žensk«. Zato »sem zaprosil, naj se mojemu dikasteriju pošljejo pričevanja žensk, ki so dejansko voditeljice skupnosti ali imajo pomembne vodilne vloge«. Nazadnje je prosil »zlasti ženske te sinode, naj pomagajo razumeti, pojasniti in poslati dikasteriju različne predloge, ki jih lahko slišimo v njihovem kontekstu, o možnih načinih sodelovanja žensk v vodstvu Cerkve«.