Nabirka udeležencev sinode za katoliško župnijo v Gazi

Udeleženci zasedanja škofovske sinode so na dan molitve in posta za mir, 7. oktobra, bili povabljeni, da prispevajo k nabirki za župnijo Svete družine v Gazi.

Pobudnik nabirke je bil papeški elemozinjer kard. Konrad Krajewski, ki je med udeležence zasedanja povabil, naj s konkretno karitativnostjo pomagajo prebivalcem Gaze, izčrpanim zaradi bombnih napadov in splošnega pomanjkanja. Sam kardinal Krajewski bo zagotovil, da bo zbrani denar poslan neposredno v Gazo, in sicer v župnijo Svete družine.



Gre za katoliško župnijo, ki jo je že večkrat omenil papež Frančišek, saj se vsakodnevno sliši s tamkajšnjim župnikom, argentinskim duhovnikom Gabrielom Romanellijem. Župnija v tem težkem času sprejema begunce in pomaga tamkajšnjim ljudem, ne glede na narodno ali versko pripadnost.

V izjavi Apostolske elemozinerije ob dnevu molitve in posta za mir beremo: »Sveti oče nas je prosil, naj smo danes na poseben način združeni v molitvi, naj molimo in se postimo za mir po vsem svetu. Molitve in posta pa ne more biti brez miloščine, zaradi katere moramo trpeti, se počutiti slabo, kajti odpovemo se nečemu, kar nam pripada, in to damo bližnjemu, ki se nahaja v težavah ali celo umira.«