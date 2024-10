Med spokornim bogoslužjem sedem kardinalov izpovedalo sedem grehov

V ponedeljek, 1. oktobra 2024, zvečer, se je dvodnevni duhovni odmik udeležencev drugega zasedanja 16. redne škofovske sinode zaključil s spokornim bogoslužjem v baziliki sv. Petra. Med obredom je sedem kardinalov izpovedalo sedem grehov in vse povabilo, da se prepoznajo kot del tistih, ki z opustitvijo ali dejanjem postanejo vzrok trpljenja, odgovorni za zlo, ki ga trpijo nedolžni in tisti brez obrambe. Kardinali, ki so izrazili prošnje za odpuščanje, so to storili v imenu vseh krščenih.

Tajništvo za sinodo

Greh zoper mir

Kardinal Oswald GRACIAS, nadškof v Bombaju (Indija)

Boga Očeta prosim za odpuščanje, sram me je zaradi greha pomanjkanja poguma, potrebnega za iskanje miru med ljudmi in narodi, ob priznavanju neskončnega dostojanstva vsakega človeškega življenja v vseh njegovih fazah, od rojstva do starosti, še posebej otrok, bolnikov, revnih, pravice do službe, zemlje, doma, družine, skupnosti, v kateri lahko svobodno živimo; vrednosti, ki jo predstavlja pokrajina in kultura vsakega območja planeta. Da bi dosegli mir, je potreben pogum: reči da srečanju in ne spopadu; da spoštovanju sporazumov in ne provokacijam; da iskrenosti in ne dvoličnosti. V imenu vseh vernih prosim za odpuščanje tiste, ki se rojevajo danes in se bodo rodili za nami, generacije prihodnosti, ki so nam posodile ta svet in ki imajo pravico, da nekoč živijo na njem v harmoniji in miru. Še hujši je naš greh, če pri opravičevanju vojne in diskriminacije kličemo Božje ime. Odpusti nam, Gospod.

Greh proti stvarstvu, proti domorodnemu prebivalstvu, proti migrantom

Kardinal Michael CZERNY DJ, prefekt Dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja

Prosim za odpuščanje, sram me je tega, kar smo tudi mi, verni, storili, da smo spremenili stvarstvo iz vrta v puščavo in z njim preračunljivo ravnali po lastnem okusu; in tega, česar nismo storili, da bi to preprečili. Prosim odpuščanja, čutim sram za vsakič, ko nismo priznali pravice in dostojanstva vsaki človeški osebi, jo diskriminirali in izkoriščali - mislim zlasti na domorodna ljudstva -, in kadar smo bili sokrivci sistemov, ki so dajali prednost suženjstvu in kolonializmu. Prosim za odpuščanje, sram me je, za takrat, ko smo sprejeli in sodelovali pri globalizaciji brezbrižnosti pred tragedijami, ki za mnoge migrante spreminjajo morske poti in meje med narodi iz poti upanja v poti smrti. Vrednost osebe je vedno višja od vrednosti meje. V tem trenutku slišim Božji glas, ki nas vse sprašuje: »Kje je tvoj brat, kje je tvoja sestra?« Odpusti nam, Gospod.

Greh zlorabe

Kardinal Seán Patrick O'MALLEY OFM Cap, zaslužni metropolit nadškof Bostona (Združene države Amerike)

Z občutkom sramu prosim za odpuščanje za vse primere, ko smo bili verniki sokrivi ali smo neposredno zagrešili zlorabo vesti, zlorabo moči in spolno zlorabo. Koliko sramu in bolečine čutim zlasti ob spolnih zlorabah mladoletnih in ranljivih oseb, zlorabah, ki so ukradle nedolžnost in oskrunile svetost tistih, ki so šibki in nemočni. Z občutkom sramu prosim za odpuščanje za vse primere, ko smo stanje službenega duhovništva in posvečenega življenja izkoristili za to, da smo zagrešili ta strašen greh, ko smo se počutili varne in zaščitene, medtem ko smo se diabolično okoriščali z malimi in ubogimi. Odpusti nam, Gospod.

Greh proti ženskam, družini, mladim

Kardinal Kevin Joseph FARRELL, prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje

Prosim za odpuščanje v imenu vseh v Cerkvi, zlasti nas moških, ki čutimo sram zaradi vseh primerov, ko nismo priznavali in branili dostojanstva žensk, ko smo jih naredili za neme in zapeljivke ter neredko izkoriščali, zlasti v stanju posvečenega življenja. Prosim za odpuščanje in čutim sram za vse trenutke, ko smo sodili in obsojali, preden smo poskrbeli za krhkost in rane družin. Prosim za odpuščanje, sram me je za vse primere, ko smo mladim generacijam ukradli upanje in ljubezen, ko nismo razumeli občutljivosti korakov rasti, bolečine oblikovanja identitete in se nismo bili pripravljeni žrtvovati za njihovo pravico do izražanja talentov in strokovnosti z iskanjem dostojne službe in prejemanjem poštene plače. Prosim za odpuščanje in čutim sram zaradi vseh primerov, ko smo izbrali maščevanje, namesto da bi se posvetili prizadevanjem za pravičnost; zapuščali tiste, ki delajo napake, v zaporih in se zatekali k uporabi smrtne kazni. Odpusti nam, Gospod.

Greh doktrine, ki se uporablja kot kamenje za metanje na druge

Kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt Dikasterija za nauk vere

Prosim za odpuščanje z občutkom sramu za vse čase, ko v Cerkvi, zlasti mi, pastirji, ki nam je zaupana naloga potrjevanja bratov in sester v veri, nismo znali varovati in predlagati evangelija kot živega vira večne novosti, »indoktrinirali smo ga« in tvegali, da ga bomo spremenili v kup mrtvih kamnov, ki jih bomo metali na druge. Prosim za odpuščanje in čutim sram zaradi vseh primerov, ko smo z naukom opravičevali nečloveško ravnanje. Prosim za odpuščanje in se sramujem, da nismo bili verodostojne priče dejstva, da je resnica svobodna, ko smo ovirali različne legitimne inkulturacije resnice Jezusa Kristusa, ki vedno potuje po poteh zgodovine in življenja, da bi ga našli tisti, ki mu želijo zvesto in z veseljem slediti. Prosim za odpuščanje in se sramujem dejanj in opustitev, ki so preprečile in še vedno otežujejo ponovno vzpostavitev edinosti krščanske vere in pristnega bratstva vsega človeštva. Odpusti nam, Gospod.

Greh proti revščini

Kardinal Cristóbal LÓPEZ ROMERO SDB, nadškof Rabata (Maroko)

Prosim za odpuščanje v imenu vseh v Cerkvi, saj čutim sram za trenutke, ko smo pred zakramentom ubogim obrnili glavo na drugo stran in raje okrasili sebe in oltar z dragocenostmi, polni krivde, ki kradejo kruh lačnim. Prosim za odpuščanje in čutim sram zaradi upiranja spremembam, ki nam preprečuje, da bi sprejeli klic biti Cerkev ubogih, in zaradi katere podlegamo zapeljevanju moči ter laskanju prvim mestom in nazivom nečimrnosti. Prosim za odpuščanje in se sramujem, ko podležemo skušnjavi, da bi se skrili v središče, se zaščitili v svojih cerkvenih prostorih, bolni od naslanjanja sami nase in se upirali, da bi šli ven, in zanemarjali poslanstvo na zemljepisnih in bivanjskih obrobjih. Odpusti nam, Gospod.

Greh proti sinodalnosti / pomanjkanju poslušanja, občestva in sodelovanja vseh

Kardinal Christoph SCHÖNBORN OP, dunajski nadškof (Avstrija)

Prosim za odpuščanje, sram me je zaradi ovir, ki jih postavljamo pri izgradnji resnično sinodalne, simfonične Cerkve, ki se zaveda, da je sveto Božje ljudstvo, ki hodi skupaj in priznava skupno krstno dostojanstvo. Prosim za odpuščanje in se sramujem za vse primere, ko nismo slišali Svetega Duha, temveč smo raje poslušali sami sebe in branili mnenja in ideologije, ki škodujejo občestvu vseh v Kristusu, ki ga na koncu časov pričakujemo od Očeta. Prosim za odpuščanje in se sramujem, za primere, ko smo oblast spremenili v moč, zadušili mnogovrstnost, nismo poslušali ljudi, mnogim bratom in sestram otežili sodelovanje pri poslanstvu Cerkve in pozabili, da smo v zgodovini vsi poklicani, da zaradi vere v Kristusa postanemo živi kamni enega templja Svetega Duha. Odpusti nam, Gospod.