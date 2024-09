Sinoda se bo začela s spokorno vigilijo in prošnjo za odpuščanje grehov

V ponedeljek, 16. septembra, je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala tiskovna konferenca, na kateri je bilo predstavljeno delo druge seje XVI. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode, ki bo potekala v Rimu od 2. do 27. oktobra. Med novostmi so spokorno bogoslužje, ki ga bo obhajal papež Frančišek, ter štirje javni forumi.

Vatican News

»Sinoda je predvsem čas molitve. Najprej moramo prisluhniti Gospodu, njegovi besedi, ki nam je zaupana v Svetem pismu, in njegovemu Duhu, ki govori v srcih vernikov,« je na tiskovni konferenci dejal generalni tajnik sinode kardinal Mario Grech. Pred začetkom zasedanja bodo potekale dvodnevne duhovne vaje (30. septembra in 1. oktobra). Ponovno jih bosta vodila dominikanec Timothy Radcliffe in benediktinka sestra Ignazia Angelini.

Spokorna vigilija

V torek, 1. oktobra, zvečer bo v baziliki svetega Petra potekala spokorna vigilija, ki jo bo vodil papež Frančišek. Dogodek bo odprt za vse, še posebej mlade, ki »nas vedno spomnijo, kako zelo mora oznanjevanje evangelija spremljati verodostojno pričevanje, ki ga želijo svetu skupaj z nami najprej ponuditi oni«, je dejal kardinal.

»Na predvečer tako slovesnega cerkvenega dogodka, kot je sinoda, bomo poimensko imenovali nekatere grehe, ki povzročajo največ bolečine in sramu, ter pri tem prosili za Božje usmiljenje,« je pojasnil Grech. V vatikanski baziliki bomo slišali pričevanja treh oseb, ki so trpele zaradi nekaterih od teh grehov: gre za greh zlorabe, greh vojne in greh brezbrižnosti v primeru naraščajočega pojava migracij. Temu bo sledila spoved za različne vrste grehov. »Ne bo šlo za obsojanje grehov drugih, ampak za prepoznavanje sebe kot del tistih, ki z delovanjem ali vsaj opustitvijo postajajo vzrok za trpljenje nedolžnih in nezaščitenih. Ob koncu tega priznanja grehov se bo sveti oče v imenu vseh kristjanov s prošnjo za odpuščanje obrnil na Boga ter sestre in brate vsega človeštva.«

Priznali se bodo zlasti greh proti miru; greh proti stvarstvu, proti domorodnim ljudstvom, proti migrantom; greh zlorabe; greh proti ženskam, družini, mladim; greh uporabe nauka kot kamna za metanje; greh proti revščini; greh proti sinodalnosti – pomanjkanje poslušanja, občestva in sodelovanja vseh.

Štirje forumi, odprti za splošno javnost

Novost bodo tudi štirje teološko-pastoralni forumi, odprti za vse. Dva bosta potekala 9. oktobra, in sicer na temo »Božje ljudstvo, subjekt poslanstva« ter »Vloga in oblast škofa v sinodalni Cerkvi«. Druga dva foruma sta na programu 16. oktobra: eden na temo »Vzajemni odnosi med krajevno in vesoljno Cerkvijo« in drugi na temo »Izvajanje primata in škofovska sinoda«. Forumi se bodo odvijali v dvorani jezuitske kurije in na univerzi Augustinianum.

Vsak forum bo z ekleziološkega vidika obravnaval pomembno temo, povezano z vsebino delovnega dokumenta Instrumentum laboris, je pojasnil Riccardo Battocchio, posebni tajnik zasedanja sinode. Sodelovali bodo teologi, kanonisti, škofje, sodelujoči na škofovskih zasedanjih, s katerimi bo mogoč dialog. Forumi bodo na zahtevo na voljo tudi na spletu. »Zasedanje se odpira zunanjemu svetu v zavedanju, da so teme zanimive tudi za tiste, ki želijo imeti informacije, ne le o dinamiki in dogajanju na zasedanju, temveč o tem, čemu se zasedanje posveča,« je poudaril Battocchio.

Ekumenska molitev

V petek, 11. oktobra, ob 19.00, bo v Vatikanu potekala ekumenska molitev, in sicer na Trgu prvih mučencev, kjer je po starodavnem izročilu prišlo do mučeništva apostola Petra. Izbrani datum je še posebej simboličen, saj obeležuje obletnico začetka drugega vatikanskega koncila, 11. oktobra 1962. Molitev bo priložnost, da se zahvalimo za vse ekumenske sadove, ki so se razvili s koncilom, pri čemer bo v ospredju 60-letnica objave dogmatične konstitucije o Cerkvi Lumen gentium in odloka o ekumenizmu Unitatis redintegratio (21. november 1964).

Več bratskih delegatov

Seznam udeležencev druge seje XVI. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode v primerjavi z lanskoletnim ne prinaša večjih sprememb, je na tiskovni konferenci zatrdil generalni relator kardinal Jean-Claud Hollerich. Vseh članov je 368, od tega 272 s škofovskim pooblastilom in 96, ki niso škofje. Osem je posebnih odposlancev in bratskih delegatov, katerih število se je povečalo z 12 na 16. Kot je pojasnil Hollerich, je papež Frančišek povečal njihovo število zaradi »velikega zanimanja, ki so ga sestrske Cerkve pokazale za to sinodalno pot«.

Sicer pa je kardinal Grech potrdil, da se bosta zasedanja udeležila tudi dva škofa iz Kitajske, enako kot lani. O zamenjavi nekateri udeležencev zasedanja pa je dejal, da je do spremembe prišlo na njihovo prošnjo. Nekateri so navedli zdravstvene razloge, drugi so se odločili, da se ne bodo udeležili seje. A v nobenem primeru papež ni nikogar izključil.

Opredeliti nove korake

Posebni tajnik sinode p. Giacomo Costa pa je spomnil, da je osnovno vprašanje celotnega sinodalnega procesa »kako skupaj hoditi in rasti kot sinodalna Cerkev, ki oznanja evangelij«. Izpostavil je dva temeljna elementa zasedanja: na eni strani delovni dokument Instrumentum laboris, na drugi pa samo zasedanje, ki ima nalogo opredeliti korake, ki jih je treba storiti, da bi rasli kot sinodalna Cerkev v skladu s tematikami, ki jih predlaga Instrumentum laboris. Ti koraki se bodo morali »soočiti s konkretnostjo in raznolikostjo lokalnih kontekstov ter z bogastvom sinodalnih izkušenj, ki že potekajo in katerih nosilec je zasedanje«.

Delo sinodalnega zasedanja bo potekalo na podlagi petih modulov, ki bodo obravnavali specifično temo. Delovnih skupin bo 36, vsaka pa bo sestavljena iz približno desetih oseb. Metodologija bo enaka kot pri prejšnji seji. Kot novost pa je Costa omenil »pet jezikovnih miz«, ob katerih se bodo zbrali predstavniki 36 delovnih skupin z nalogo, da »pripravijo kratek povzetek poročila o opravljenem delu, ki bo predstavljen na naslednji generalni kongregaciji«, ali predstavijo glavna vprašanja, ki bi jih bilo treba še obravnavati.