Tema poslanice za svetovni dan miru 2025: »Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir«

Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja je v četrtek, 8. avgusta 2024, v izjavi za javnost zapisal: »Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir«, je tema, ki jo je sveti oče izbral za naslednji svetovni dan miru leta 2025.

Vatican News

Naslov poslanice 58. svetovnega dneva miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja 2025, kaže naravno sozvočje s svetopisemskim in cerkvenim pomenom jubilejnega leta in se zgleduje zlasti po okrožnicah Laudato Sí in Fratelli tutti, še posebej okoli konceptov upanja in odpuščanja, ki sta bistvo jubileja: klic k spreobrnjenju, ki ni namenjen obsojanju, temveč spravi in ​​miru.

Izhajajoč iz opazovanja resničnosti konfliktov in družbenih grehov, ki prizadenejo današnje človeštvo, ob pogledu na upanje, ki je neločljivo povezano z jubilejno tradicijo odprave grehov/odpisa dolgov, in refleksije cerkvenih očetov, se lahko pojavijo konkretne usmeritve, ki vodijo do prepotrebnih sprememb na duhovnem, moralnem, družbenem, ekonomskem, ekološkem in kulturnem področju.

Samo iz resničnega spreobrnjenja, osebnega, skupnostnega in mednarodnega, lahko vzcveti resnični mir, ki se ne kaže le v končanju konfliktov, ampak v novi resničnosti, v kateri se rane celijo in je vsakemu človeku priznano njegovo lastno dostojanstvo.