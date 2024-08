Ruffini: V polnosti človeška komunikacija potrebuje modrost srca

Prefekt Dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je nagovoril udeležence zasedanja Cerkvene konference Amazonije (Ceama), ki je potekalo od 23. do 26. avgusta 2024 v Manausu v Braziliji. Dobra komunikacija mora temeljiti na človečnosti in ne na algoritemskem izračunu, če želimo premagati »kolonizatorsko invazijo množičnih medijev« in zgradili boljši svet, je zatrdil v video sporočilu.

Vatican News

Da bi ponovno našli pot komunikacije, ki je v polnosti človeška, je potrebna modrost srca, je izpostavil Ruffini ob koncu zasedanja Cerkvene konference Amazonije, ki je bila ustanovljena junija 2020 kot konkreten odgovor na škofovsko sinodo o Amazoniji. »Pomembno je ostati združeni. Hoditi skupaj. Skupaj iskati pot občestva, ki nas združuje,« je dejal. Spregovoril je o pomembnosti komunikacije, da bi »zaščitili svoje korenine in tkali mrežo občestva«, o čemer pogosto govori tudi papež Frančišek, ko izpostavlja pomen komunikacije, ki prihaja iz srca, ki ni okamnelo.

Komunikacija, ki združuje in povezuje

Komunikacija je potrebna, da bi združevali, kar je ločeno. »Komunikacija je predvsem vzajemen dar: Božji dar, ki prihaja iz odnosa, vzpostavljenega z govorjenjem, poslušanjem in medsebojnim razumevanjem.« O tem piše tudi papež Frančišek v posinodalni apostolski spodbudi Querida Amazonia. Gre za to, da drugega prepoznamo in ga spoštujemo »kot drugega«, skupaj z njegovo občutljivostjo, osebnimi izbirami, načinom življenja in dela.

»Komunikacija je dar, ki prepleta naše razlike in iz nas dela člane drug drugega. Je dar, ki kaže, kako je vse med seboj povezano,« je dejal Ruffini in pripomnil, da so srečanja, kot je bilo zasedanje Ceama, pomembna ravno zato, ker pomagajo odkriti, »da smo že mreža«, prispevajo k pričevanju o pomembnosti »biti združeni« in o »lepoti občestva, ki združuje in krepi«.

S krepitvijo naših vezi razumemo izredno naravo našega cerkvenega služenja: smo nekoristni služabniki, pa vendar poklicani, smo orodje poslanstva, ki nas presega. Samo če bomo združili naše prizadevanje, bomo lahko spodbudili spremembo, ki jo človeštvo potrebuje. »Samo z dobro komunikacijo lahko premagamo kolonizacijsko invazijo množičnih medijev, ki jo obsoja papež Frančišek,« je zatrdil Ruffini.

Človenost kot temelj

Vsako srečanje je korak k izgradnji boljšega sveta, je nadaljeval in pri tem izpostavil, da je treba oblikovati drugačno naracijo, ki se ne vda zlu, in temelji na dobrem. »Vsi skupaj smo poklicani, da prispevamo k komunikacijskemu sistemu, ki je osnovan na človečnosti in ne na tehnologiji strojev ali algoritemskem izračunu. Potrebna je trajna formacija, kapilarna navzočnost in kolektivni prevzem odgovornosti. Kot zatrjuje sklepni dokument sinode o Amazoniji, potrebujemo komunikacijsko kulturo, ki spodbuja dialog, kulturo srečanja in skrb za naš skupni dom. Potrebno je celostno ekološko spreobrnjenje. Širjenje kulture ljubezni in dobrega življenja. In zato tudi dobre komunikacije in dobrega govorjenja.«

Čisti pogled, ki zre v oči

Bolj ko narašča tehnološki napredek digitalnih sistemov in umetne inteligence, bolj nujno je obnoviti »dobro življenje«, ki se je ohranilo v tradiciji amazonskih ljudstev. Ruffini se ponovno sklicuje na papeževe besede: »Le če se opremimo duhovnega pogleda, le če si povrnemo modrost srca, lahko beremo in razlagamo novosti našega časa ter ponovno odkrijemo pot do popolnoma človeške komunikacije.«

»Kar potrebujemo, je sposobnost, da ljudem pogledamo v oči, da gledamo drug drugega,« je sklenil Ruffini. »Kar primanjkuje, je čisti pogled, ki lahko povrne edinost tistemu, kar smo razdelili zaradi egoizma. Samo čisti pogled je zmožen videti, prepoznati in razumeti.«