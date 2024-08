Pogreb nuncija Treanorja. Papež: hvala za vašo predano in zvesto službo

Papež Frančišek je izrekel sožalje ob smrti vatikanskega predstavnika pri EU 11. avgusta 2024 Noëla Treanorja. Pogreb v katedrali v Belfastu, ki ga je vodil škof McGuckian, ki je med homilijo spomnil na pokojnikovo zavezanost spodbujanju pravičnosti v odnosu med vero in kulturo ter potrdil načela varovanja življenja ob »vojnah, ki danes divjajo pred našimi očmi, zlasti v Gazi in v Ukrajini«.

Antonella Palermo - Vatikan

Papež se v sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Parolin, zahvaljuje monsinjorju Noëlu Treanorju, apostolskemu nunciju v Evropski uniji, ki je umrl 11. avgusta 2024, za njegovo »predano in zvesto« prizadevanje. Pogrebna maša je bila 20. avgusta 2024, dopoldne v katedrali svetega Petra v Belfastu. Pokop pa je bil v kapeli Vstajenja iste cerkve. Pri pogrebnem obredu, ki ga je vodil monsinjor Alan McGuckian, jezuitski škof Downa in Connorja, sta somaševala monsinjor Eamon Martin, nadškof Armagha in primas Irske s svojim zaslužnim škofom monsinjorjem Diarmuidom Martinom). Navzoča je bila vatikanska delegacija s kardinalom Arthurjem Rocheom, prefektom Dikasterija za bogoslužje; nadškofom Paulom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami; skupaj z nadškofom Lucianom Russom, nuncijem monsinjorjem Luisom Marianom Montemayorjem ter njunima kolegoma Michaelom Crottyjem (Nigerija) in Seamusom Horganom (Južni Sudan). Sodelovali so ekumenski predstavniki prezbiterijanske cerkve, Irske cerkve opatije Bangor in metodistične cerkve.

Papeževa zahvala za »predano in zvesto službo«

V sporočilu, ki ga je med pogrebom prebral monsinjor Montemayor, je papež Frančišek duhovno blizu družini monsinjorja Treanorja, še posebej njegovemu bratu Janezu in sestri Mariji. Svojo bližino papež razširja na duhovščino, redovnike, laike in vernike škofije Down in Connor. »Medtem ko izraža globoko hvaležnost za predano in zvesto služenje nadškofa Treanorja Božjemu ljudstvu v tej krajevni cerkvi, širši irski družbi, komisiji škofovskih konferenc Evropske unije in nedavno Apostolskemu sedežu, se vam Njegova svetost pridružuje pri izročitvi njegove duše ljubečemu usmiljenju Kristusa Dobrega pastirja.«

Prizadevanje za utrjevanje odnosa med vero in kulturo

Človek, ki je sposoben ustvariti močne vezi prijateljstva, ostati v stiku v naklonjenosti in hvaležnosti s svojo družino, poučevati nove generacije o temeljnih vrednotah katoliškega družbenega nauka v spreminjajočem se svetu, ki potrebuje pravičnost, bratstvo, laično predanost, v kar je on zelo verjel. To je bilo bistvo homilije jezuita Alana McGuckiana, ki je začel s spominom na nekaj anekdot iz Treanorjevega mladostništva – vključno s tisto, ki nas ponese v čas, ko se je v hiši pojavila prva televizija in je njeno upravljanje sprožilo spore med brati, zaradi česar se je njihov oče odločil, da jo umakne, da bi se izognil jalovim in škodljivim sporom zaradi materialnih vprašanj. Biografski primer, ki ga je uporabil monsinjor McGuckian, da bi poudaril ključno in nikoli opuščeno zavezanost pokojnega nuncija pri izgradnji trdnega odnosa med vero in kulturo. To je bil vidik, ki si ga je izposodil in naredil za svojega iz nauka Janeza Pavla II., o katerem je prelat citiral eno od njegovih vodilnih načel: »Vera, ki ne postane kultura, ni v celoti sprejeta, niti popolnoma premišljena, niti zvesto živeta«.

Zaupanje v vsakega krščenega za poslanstvo Cerkve

McGuckian, ki je sodeloval z nadškofom Noëlom v Downu in Connorju pri projektu Living Church in pozneje v Irski škofovski konferenci, zlasti pri vprašanjih pravičnosti in miru, je izpostavil tudi Treanorjeve resnične sanje: »Da bodo vsi krščeni, duhovščina, laiki in redovniki delali skupaj za poslanstvo Cerkve in za skupno dobro. Enako je občudoval duhovnika, ki je z veseljem opravljal svojo službo – je omenil – podjetnika, ki je delal in zagotavljal delovna mesta; redovnike, ki so bili v prvih bojnih linijah proti revščini in nepravičnosti; učitelje, ki so si s katoliško vzgojo prizadevali izboljšati družbo in mladim prinašati Kristusa«.

Strast do evropskega projekta

Po besedah ​​pridigarja se je globoka zavezanost evropskemu projektu pokazala jasno in močno, ker je bila »rojena iz želje po oblikovanju skupne in življenjske kulture v razmerah strašne razdeljenosti, ki se je v najhujšem primeru pokazala v grozljivih ekscesih 2. svetovne vojne. Noël – je poudaril škof – je videl, da so si veliki voditelji nedavno vojskujočih se narodov prizadevali ustvariti nekaj skupnega, kar bi bilo pristno laično in vključujoče. Prepričani so bili, tako kot Noël, da je Jezusov evangelij najbolj zanesljiv vir vrednot, ki bi lahko vodile tako drzen projekt«.

Zaščita življenja in pravice pred vsako vojno

Ponovno je bilo citirano nadškofovo pastirsko pismo, namenjeno študentom in mladim v letu 2018, ki ga navdihujejo sporočila papeža Frančiška za mir. McGuckian je podelil tisto, kar naj bi čutil kot občutek »frustracije, ker veličastna dediščina katoliškega družbenega nauka ni stalno pred našimi očmi in na naših ustih«. Od tod opazka v homiliji: »Kako pomembna so ta srednjeveška načela 'sorazmernosti, pravičnosti in zaščite življenja' glede na vojne, ki danes divjajo pred našimi očmi, zlasti v Gazi in Ukrajini«.