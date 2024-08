Nota Dikasterija za evangelizacijo glede odprtja svetih vrat

Izšla je Nota Dikasterija za evangelizacijo, Oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu glede tega, če je mogoče predvideti oblikovanje odprtja svetih vrat v stolnih cerkvah, v mednarodnih in narodnih svetiščih, kakor tudi na drugih posebno pomembnih bogoslužnih krajih.

Nota Dikasterija za evangelizacijo, Oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu

Glede na to, da se bliža začetek Jubileja 2025, se je nedavno postavilo vprašanje, če je mogoče predvideti oblikovanje odprtja svetih vrat v stolnih cerkvah, v mednarodnih in narodnih svetiščih, kakor tudi na drugih posebno pomembnih bogoslužnih krajih.

V zvezi s tem se, kljub zelo občutljivemu preudarku pastoralnih in pobožnih razlogov, ki so morda svetovali hvalevredno željo, vseeno zdi potrebno spomniti na natančna pojasnila, ki jih je sveti oče določil v buli Spes non confundit o napovedi Jubileja 2025, ki kot sveta vrata označuje sveta vrata v Baziliki sv. Petra in drugih treh papeških bazilik, oziroma sv. Janeza v Lateranu, Svete Marije Velike in sv. Pavla zunaj obzidja (prim. št. 6); izjemo predstavlja želja, ki jo je izrazil sveti oče, da želi osebno odpreti sveta vrata v zaporu, »da bi zapornikom ponudil konkretno znamenje bližine« (prim. št. 10).

Prav tako je dobro znano, da je posebno in značilno znamenje jubilejnega leta, kot je bilo izročeno vse od prvega Jubileja leta 1300, odpustek, ki »namerava izraziti polnost Božjega odpuščanja, ki ne pozna meja« (prim. št. 23), po zakramentu sprave in znamenjih ljubezni in upanja (prim. št. 7-15).

Da bi v polnosti živeli ta trenutek milosti, vas zato spodbujamo, da se oprete na posebne kraje in na različne načine, ki jih nakazuje Odlok Apostolske penitenciarije s 13. maja 2024.