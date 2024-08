Kardinal Zuppi in posebni predstavnik kitajske vlade o miru v Ukrajini

Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil sporočilo za javnost Svetega sedeža o pogovoru med posebnim predstavnikom kitajske vlade za evrazijske zadeve Li Huijem in kardinalom Matteom Zuppijem.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Sporočilo Svetega sedeža

V sredo, 14. avgusta 2024, dopoldne je potekal prisrčen pogovor med gospodom Li Huijem, posebnim predstavnikom kitajske vlade za evrazijske zadeve, in kardinalom Matteom Zuppijem v okviru misije, ki jo je kardinalu zaupal papež Frančišek za mir v Ukrajini in po srečanju v Pekingu septembra lani. Med telefonskim pogovorom je bila izražena velika zaskrbljenost zaradi razmer in potrebe po spodbujanju dialoga med stranema z ustreznimi mednarodnimi jamstvi za pravičen in trajen mir.