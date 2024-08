Kardinal Tagle: Naš svet nujno potrebuje usmiljenje in odpuščanje

Kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, je v soboto, 3. avgusta 2024, v kraju Bibione v škofiji Concordia-Pordenone na severovzhodu Italije vodil slovesno somaševanje ob začetku obhajanja 8. bibionskega odpustka, ki se bo sklenilo 16. avgusta. Drugi razlog za njegov obisk je bil spomin na kardinala Celsa Costantinija, prvega apostolskega delegata na Kitajskem in tajnika Propagande Fide, ki izhaja iz te škofije, in sicer ob 100-letnici kitajskega koncila v Šanghaju.

Vatican News

Kardinal Tagle je ob spremstvu tamkajšnjega škofa msgr. Giuseppeja Pellegrinija najprej odprl vrata odpustkov ter prvi stopil skoznje z evangeliarijem v rokah, nato pa so jima je sledili še vsi ostali. Zatem se je začela sveta maša, katere so se udeležili številni duhovniki, gostje in sodelavcev pri poletnih pastoralnih dejavnostih v znanem obmorskem letovišču na beneški obali.

Božji darovi

Proprefekt Dikasterija za evangelizacijo je med homilijo izhajal iz lika kardinala Costantinija ter spomnil na njegovo »zvestobo evangeliju usmiljenja« in »misijonarsko gorečnost«, ki navdihujeta še danes. Zatem se je zaustavil ob bogoslužnih berilih, ki so govorila o različnih vidikih Božjega usmiljenja. Poudaril je, da »naš svet nujno potrebuje usmiljenje, spravo in odpuščanje, ki vodijo k miru«. Te darove pa lahko po njegovih besedah podari samo Bog.

Priče in orodja usmiljenja

Ob tem je dodal, da Jezusovi učenci nismo poklicani biti zgolj »prejemniki Božjega usmiljenja«, ampak tudi »njegove pristne priče in orodja«: »Toliko usmiljenja smo prejeli od Boga, vsaj malo ga poskušajmo izliti na naše brate in sestre,« je dejal kardinal Tagle ter spodbudil k spraševanju vesti, ki je bistveno za vsakodnevno življenje vernikov.

Spraševanje vesti

Pri tem so nam lahko v pomoč naslednja vprašanja: »Kakšni smo do ljudi, ki se v življenju soočajo z nevihtami in zmedo? Nas skrbi zanje ali smo brezbrižni? Kako se soočamo z mladimi in s kritiki, ki dvomijo v nas in postavljajo pod vprašaj naša stališča? S ponižnostjo ali z maščevalno ošabnostjo? Kako odgovarjamo na prošnje za pomoč bolnih, ostarelih, beguncev in oseb, ki so drugačne od nas? Z empatijo ali z gluhimi ušesi? Učimo se od Jezusa,« je povabil kardinal.

Življenjsko pravilo

V nadaljevanju je izrazil prepričanje, da bi moralo biti »usmiljenje, ki nam ga je izkazal Bog, življenjsko pravilo v krščanskih družinah in skupnostih ter celo v odnosih med državami. »Predstavljajte si svet, v katerem se tiste, ki storijo napake, popravlja z usmiljenjem, ne pa obsoja in uničuje. Predstavljajte si svet, v katerem so šibki deležni podpore, ne pa manipulacije. Predstavljajte si svet, v katerem dialog prevlada nad maščevanjem. Predstavljajte si svet, v katerem vsi prispevajo za dobro vseh in ne iščejo lastnega interesa,« je povabil kardinal Tagle in sklenil homilijo z naslednjimi besedami: »Brez usmiljenja svet ne bo videl pravičnosti, resnice, ljubezni in miru. Izberite usmiljenje. Širite usmiljenje. Živite usmiljenje.«