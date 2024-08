Kardinal Erdő: »Vera je najpomembnejša stvar v življenju«

Nadškof Esztergoma-Budimpešte kardinal Peter Erdő v intervjuju za vatikanske medije ponuja svoj osebni pregled poti vere na Madžarskem glede globoko občutenih praznikov svetega Štefana in Marijinega vnebovzetja.

Deborah Castellano Lubov - Vatikan

»Vera je najpomembnejša stvar v življenju, zato služiti veri drugim, prenašati vero, poučevati vero in predvsem skrbeti zanjo v liturgiji, so največje stvari v življenju.« Tako je kardinal Peter Erdő, nadškof Esztergoma- Budimpešta, primas Madžarske, komentiral prepričanje, ki je navdihnilo njegovo poklicanost. V tem intervjuju za Radio Vatikan - Vatican News, kardinal govori o svoji osebni poti vere, ki jo je gojil v svoji domači družini, v času komunizma, in predanost svojega ljudstva glede praznika Marijinega vnebovzetja in praznika svetega Štefana, ki ga na Madžarskem praznujejo 20. avgusta. Več kot polovica Madžarske je kristjanov, pojasnjuje, in po komunističnem režimu vera daje seme upanja za Evropo, ki vse bolj izgublja svoje korenine.

Vaša eminenca, čez nekaj dni bo Madžarska praznovala praznik svetega Štefana. Kateri so glavni dogodki na sporedu? In zakaj je ta praznik tako pomemben?

Sveti Štefan je bil prvi krščanski kralj države. Med njegovo vladavino, pred 1000 leti, je bila Madžarska pokristjanjena z metodami, ki niso bile ostre, temveč so temeljile bolj na prepričanju in organiziranju. Sv. Štefan pomeni tudi enotnost madžarske države. Zato ne samo katoliški verniki, ampak vsi spoštujejo njegov lik, saj se ta praznik praznuje tudi na državni ravni. Kar zadeva program, se vsako leto dan začne z vojaškim dejanjem: novi častniki prisežejo. Potem so tu politični dogodki, popoldne pa verski, potem sveta maša pred baziliko svetega Štefana in potem velika procesija z njegovo relikvijo, desnico tega prvega svetega kralja, ki je ostala ohranjena. Po procesiji v poznih večernih urah vedno sledi tudi ognjemet. Dan se sklene z ljudskim praznovanjem.

Kako bi tujcu razložili, kdo je za Madžare sveti Štefan? In zakaj je njegovo čaščenje tako razširjno v Cerkvi?

Za Madžare na splošno je to kralj, ki je imel krščanska načela ne samo zaradi smotrnosti. Postal je kristjan kot njegov oče, princ Géza, a tudi iz osebnega prepričanja. Zato je naredil vse za krepitev krščanske kulture in krščanskega pogleda na svet. Na Madžarskem je to pomenilo tudi gospodarski razvoj in nov odnos do ljudstev okoli nas. Zato so zgodovinarji prepričani, da je bilo od te velike odločitve odvisno preživetje Madžarov kot naroda. Sveti Štefan je želel, da bi Madžari vstopili v veliko družino krščanskih ljudstev Evrope. To je bila velika odločitev, saj je kralj prosil za misijonarje, zlasti z Zahoda. V času njegovega življenja krščanski zahod in vzhod še nista bila ločena. Štefan je umrl leta 1038, torej pred vzhodnim razkolom. In zato ga tudi v pravoslavni cerkvi častijo kot svetnika in apostola, ki je spreobrnil svoje ljudstvo.

Lik svetega Štefana nas popelje nazaj v začetke zgodovine Madžarske kot krščanske države. Zdi se, da se v drugih evropskih državah ta povezava s svojimi zgodovinskimi koreninami, zaznamovanimi s krščanstvom, izgublja. Včasih se te korenine celo zdijo izpodbijane, odstranjene ali zanikane. Kaj menite o tem kulturnem trendu?

Za nas ostane temeljna okrožnica Mit Brennender Sorge, ki jo je leta 1937, pred začetkom II. svetovne vojene, objavil papež Pij XI., v kateri je natančno določeno, da narodi kot kulturne skupnosti s svojim jezikom, svojim spominom, lastnimi strukturami in lastno kulturo, predstavljajo resnično vrednoto, pripadajo bogastvu stvarstva, zato so dragi Stvarniku. Na več mestih v Svetem pismu najdemo, da bo tudi ob poslednji sodbi Gospod sodil ljudi. Tudi ljudstva, ne le posameznike. Zato imajo ljudstva določeno vlogo v velikem Božjem načrtu, pa vendar narodi ne predstavljajo najvišje vrednote. Takšen pogled na narode bi bil malikovanje, zato vedno iščemo ravnovesje, ki ga nakazuje papeški nauk. In ta nauk se zdi aktualen še danes.

Kakšna je v tem scenariju vrednost praznovanja krščanske vere na javen in slovesen način, kot v primeru praznika sv. Štefana?

Javno in zasebno nista ločljiva v človekovem življenju, v življenju družb, kajti odločitve, tudi zasebne, lahko vplivajo na družbo in obratno. In potem javni prostor, ulice, trgi, nikoli ne ostanejo prazni. Se pravi, ni mogoče, da ne obstajajo simboli, ki izražajo neko vizijo sveta. Tudi v času komunizma je bilo veliko kipov, marsikaj, kar je izražalo komunistični pogled na svet. V Albaniji, na primer, si je dal diktator Enver Hoxha zgraditi piramido v središču Tirane. Javni prostor torej ne ostane popolnoma prazen. In krščanski simboli? Cerkve na primer kažejo, da so dolge generacije spoznavale, da vsakdanje življenje ni vrhovno obzorje, ampak obstaja višje obzorje, ki daje pomen in vrednost malim stvarem v našem življenju. Zato je pomembno vsake toliko pomisliti vsaj med velikimi prazniki na to realnost.