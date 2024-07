Univerza Urbaniana in Dikasterij za komunikacijo podpisala dogovor

Papeška univerza Urbaniana in Dikasterij za komunikacijo sta 18. julija 2024 podpisala dogovor o uredniškem upravljanju znanstvene dejavnosti založbe omenjene papeške univerze. Njegov cilj je vedno bolj odgovarjati na evangelizacijsko poslanstvo Cerkve.

Vatican News

Na podlagi dogovora, ki sta ga podpisala prefekt Dikasterija Paolo Ruffini in papeški delegat za Univerzo Vincenzo Buonuomo, bodo izdana dela nosila registrirano blagovno znamko Urbaniana University Press-Pontificia Universitas Urbaniana skupaj z blagovno znamko Libreria Editrice Vaticana (Vatikanska založba).

Dogovor v skladu s Praedicate evangelium

Kot je zapisano v skupni izjavi, je sporazum v skladu z določbami apostolske konstitucije Praedicate evangelium, katere 183. člen predvideva poenotenje »vseh stvarnosti Svetega sedeža na področju komunikacije«, z namenom, da bi celoten sistem skladno odgovarjal na potrebe evangelizacijskega poslanstva Cerkve«.

Globalna misijonarska vizija in medkulturno komuniciranje

Urbaniana University Press je naslednica Poliglotske tiskarne (Tipografia poliglotta) Propagande fide, ki jo je že v 17. stoletju zaznamovala globalna misijonarska vizija: bila je namreč »med prvimi, ki je izdajala knjige v nelatiničnih pisavah (npr. Biblia sacra Arabica iz leta 1671) ter nagovarjala svetovno občinstvo, s čimer je v svojem misijonarskem zagonu presegala meje Evrope« ter postavila temelje »za medkulturno komunikacijo ter širjenje krščanskega sporočila in znanja brez primere«.

Ovrednotenje orientalskih jezikov

Danes, v vedno bolj povezanem svetu, je to poslanstvo bolj aktualno kot kdaj koli prej. O tem govori tudi dejstvo, da založba univerze Urbaninana v svoji najstarejši reviji »Urbaniana University Journal-Euntes docete«, ki je bila ustanovljena leta 1948 in izhaja trikrat letno, objavlja v kitajščini ter načrtuje kulturne in znanstvene objave v drugih orientalskih jezikih, kot so korejščina, japonščina, vietnamščina in konkani, ki se govori predvsem v Indiji.

Znanstvene inovacije

V izjavi ob podpisu dogovora prav tako beremo, da se poleg »globalne misijonarske poklicanosti ter spoštovanja kultur in njihovih najglobljih identitet«, vedno bolj krepi vrednotenje znanstvene in spodbujevalne vloge raziskovanja. Založba si nenehno prizadeva za uporabo najboljših akademskih praks in znanstvenih inovacij«. O tem jasno priča tudi katalog Univerze, ki vključuje revije, didaktične priročnike in posebne zbirke, posvečene misijonskim tematikam. Pomembna so tudi velika dela, med katerimi je Katalog kitajskih dokumentov v zgodovinskem arhivu »Propaganda Fide«, ki je omogočil vpogled v kitajska besedila, ki imajo neprecenljivo vrednost pri rekonstrukciji zgodovine krščanstva na Kitajskem.