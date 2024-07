Romanje ministrantov v Rim. Hollerich: izkušnja edinosti ob vojnah in krivicah

Rim od 29. julija do 3. avgusta gosti več kot 50 tisoč mladih iz 20 držav. Luksemburški kardinal je na predstavitveni tiskovni konferenci dejal: »Gre za priložnost, ki ponuja možnost doživetja pluralnosti, ki je vse drugega kot danost. Te mlade, ki izpričujejo dejavno navzočnost v Cerkvi, povezuje eno samo prizadevanje: »biti graditelji miru«.

Antonella Palermo - Vatikan

Mladi iz 88 škofij iz 20 držav se do 3. avgusta 2024 udeležujejo 13. mednarodnega romanja ministrantov v Rimu pod geslom »S teboj« (iz vrstice iz Knjige preroka Izaija). Preko 50 tisoč, od tega 35 tisoč iz Nemčije, spremlja več kot 12 tisoč prostovoljnih spremljevalcev in 2000 pastoralnih delavcev. V ponedeljek, 29. julija 2024, so tiskovni konferenci v Zavodu Deteta Marije predstavili nekaj podrobnosti glede tega dogodka, ki se po šestih letih vrača kot katalizator življenjskih energij vesoljne Cerkve.

Izkušnja pluralnosti in enotnosti za graditelje miru

»To je prav poseben trenutek veselja in blagoslova, ko smo zbrani tukaj v Rimu«. Tako je dejal kardinal Jean-Claude Hollerich, luksemburški nadškof in predsednik Coetus Internationalis Ministrantium (CIM). Geslo, poudarja kardinal, je dragocen opomin Božje bližine, obljuba, ki je tolažba in spodbuda. Bog nas namreč ne le spremlja, ampak nas podpira v vsakem izzivu. »Gre za zelo pomembno stvar, sploh za današnje mlade,« navaja. Romanje ponuja možnost živeti izkušnjo pluralnosti in enotnosti, ki je vse prej kot samoumevna, ugotavlja kardinal, »spričo dnevnih novic o vojnah, trpljenju in krivicah«. Ministrantom je skupno eno samo prizadevanje, pojasnjuje jezuit Hollerich: »Biti graditelji miru«.

Svetlo pričevanje dejavne navzočnosti v Cerkvi

Monsinjor Johannes Wübbe, predsednik Komisije za mlade pri Nemški škofovski konferenci, je spregovoril o globoki veri, ki povezuje te mlade. »Ponosni smo na njihov pogumni zgled, od njih se lahko veliko naučimo. Ministranti - dodaja - so svetlo pričevanje v času, ko je mladim pogosto težko biti dejavno navzoč v Cerkvi«. Monsignor Tobias Knell, generalni tajnik CIM, poudarja, da je prišlo v Rim 35 škofov. Največja skupina ministrantov prihaja iz Freiburga. Glede na vročino tega obdobja bo 50 tisoč plastenk vode na trgu razdelilo okoli sto prostovoljcev. Avstrija, Belgija, Hrvaška, Francija, Nemčija so najbolj zastopane države.«