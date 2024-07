Popolni odpustek ob svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih

28. julija bomo obhajali četrti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki bo tokrat potekal na temo »Na stare dni me ne zavrzi« (Ps 71,9). Ob tej priložnosti Apostolska penitenciarija podeljuje možnost popolnega odpustka.

Vatican News

V odloku, ki ga je podpisal višji penitenciar kardinal Angelo De Donatis, je zapisano, da je odpustek namenjen predstavnikom tretjega življenjskega obdobja in vernikom, »ki se bodo v resničnem duhu kesanja in dejavne ljubezni« udeležili različnih bogoslužij po vsem svetu. Prejmejo ga lahko tudi bolniki in tisti, ki zanje skrbijo, ter osebe, ki ne morejo zapustiti doma, ki se bodo »duhovno pridružile svetim obredom«, zlasti tistim, ki jih bodo prenašali preko komunikacijskih sredstev. Pri tem ne smejo biti navezani na noben greh in morajo imeti namen, da bodo čim prej izpolnili redne pogoje za popolni odpustek (zakramentalna spoved, evharistično obhajilo in molitev po namenu svetega očeta).

Z namenom, da bi se povečala pobožnost vernikov in rešitev duš, bo upoštevajoč prošnjo kardinala Kevina Josepha Farrella, prefekta Dikasterija za laike, družino in življenje, popolni odpustek mogoče nameniti tudi »za duše v vicah«. Prav tako ga bodo lahko prejeli verniki, ki bodo 28. julija »namenili primeren čas za obisk ostarelih bratov in sester v potrebi ali težavah (kot so bolniki, osamljeni, osebe s posebnimi potrebami)«.

Da bi »s pastoralno ljubeznijo« lažje uresničevali možnost, da bi dosegli božjo milost, Apostolska penitenciarija prosi »duhovnike, ki imajo ustrezne sposobnosti za spovedovanje, naj bodo v duhu pripravljenosti in velikodušnosti na razpolago za obhajanje zakramenta pokore in sprave«.