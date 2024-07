Víctor Manuel kard. Fernández, prefekt Dikasterija za nauk vere je po odobritvi papeža Frančiška Ex Audientia Diei 05/07/2024 poslal pismo škofu v Locri-Gerace o duhovni izkušnji, povezani s svetiščem Skalne Marije v Santa Domenica di Placanica.

Pismo škofu v Locri-Gerace o duhovni izkušnji, povezani s svetiščem Skalne Marije (Maria dello Scoglio) v Santa Domenica di Placanica

Spoštovana ekscelenca, v pismu 3. junija 2024 ste pisali v zvezi z dogodki, ki zadevajo škofijsko svetišče Skalne Marije (Maria dello Scoglio), ki se nahaja v Santi Domenici di Placanica (RC), v kraju, ki je pod vašo jurisdikcijo.

Omenjeno svetišče, ki se je v začetku pojavilo kot preprosta kapela, je bilo vzpostavljeno 11. februarja 2016 zaradi močne duhovne izkušnje mladega vernika. Od takrat je kraj pritegnil pozornost številnih drugih vernikov vseh kategorij, zlasti trpečih in bolnih. V naslednjih letih je kraj z vsem, kar ga zadeva, vedno bolj postajal predmet pozornosti, pobožnih obiskov in romanj pod nadzorom pristojnega ordinarija.

Na tam kraju se je utrdila močna duhovna dejavnost molitve in poslušanja. »Pri tistih – pišete – ki obiskujejo Scoglio, so sadovi krščanskega življenja očitni, kot je obstoj duha molitve, spreobrnjenj, nekaj poklicev v duhovništvo in v redovno življenje, pričevanja o krščanski dobrodelnosti, kakor tudi zdrava pobožnost in drugi duhovni sadovi.«

Posledično je bilo z odlokom 7. decembra 2008, ki ga je podpisal vaš predhodnik, »ob upoštevanju, da so dogodki teološko in liturgično postavljeni, odločeno, da se omenjeni kraj kot bogoslužna stvarnost uradno sprejme v pastoralno oskrbo krajevnega škofa, prepuščajoč prihodnji sodbi Apostolskega sedeža oceno dejstev in razlogov, ki so določali bogoslužno dejavnost omenjenega kraja.«

Z leti, kot nam sedaj sami sporočate, se niso pojavili kritični ali tvegani, še manj očitno težko problematični elementi, ampak znamenja milosti in duhovnega spreobrnjenja.

Glede na to in v želji, da bi še naprej razvijali pastoralno vrednost in spodbujali širjenje te duhovne ponudbe tudi po romanjih, shodih in molitvenih srečanjih, v smislu št. 17 Pravil za postopanje v razločevanju domnevnih nadnaravnih pojavov (17. maja 2024), ki jih je objavil ta Dikasterij, ste predlagali odlok Nihil obstat, da bi duhovno izkustvo, ki je ponujeno v omenjenem svetišču, moglo imeti potrebno priznanje za nadaljnje delovanje, tako da se tisti, ki se odpravijo tja, čutijo potolaženi in spodbujeni k nadaljevanju, vedoč, da so v občestvu s Katoliško Cerkvijo.

V zvezi s tem ta Dikasterij jemlje na znanje vaše pozitivno poročilo glede duhovnega dobrega, ki se dogaja na omenjeni lokaciji, za katero poročate, da nad njo nenehno bedite, da bi ne prišlo do manipulacij z ljudmi, nezasluženih gospodarskih dobičkov, hudih doktrinalnih zmot, ki bi lahko povzročile pohujšanja, škodovale vernikom in spodkopale cerkveno verodostojnost.

Zato ta Dikasterij ob upoštevanju tega, kar ste izjavili, in ne da bi oblikoval kakršno koli sodbo o morebitni nadnaravnosti ali ne nadnaravnosti dogodkov, povezanih z omenjenim duhovnim izkustvom, potrjuje odlok Nihil obstat, ki ga predlagate.

Na tej točki na temelju veljavnih predpisov (čl. 21, §§1-2; čl. 22, §§1-2 navedenih Pravil), boste morali sedaj Vi kot krajevni škof z dekretom objaviti Božjemu ljudstvu jasno sodbo o zadevnih dejstvih, ko boste pokazali naravo dovoljenja in meje morebitnega dovoljenega bogoslužja, ter natančno določiti, da se sprejetega odloka ne sme razumeti kot potrditev nadnaravnega značaja pojava in da je vernikom dovoljeno, da pojav previdno sprejemajo. Nedvoumno boste morali povedati, da odlok Nihil obstat ne vključuje nobene sodbe – ne pozitivne ne negativne – o življenju ljudi, vpletenih v zadevni primer in da bo vsako njihovo nadaljnje sporočilo objavljeno šele po Vaši presoji.

Končno, ker je dekret pripravljen »v dogovoru z Dikasterijem«, Vas prosimo, da ga pred objavo pošljete tej kurialni ustanovi v dolžno presojo. Poleg tega boste poskrbeli, da boste Italijansko škofovsko konferenco pravočasno obvestili o odloku, ki ga je potrdil Dikasterij.

V vsakem primeru pa ostaja Vaša dolžnost, da še naprej posvečate največjo pozornost pravilnemu presojanju sadov, ki izhajajo iz preučevanega pojava in jih še naprej preudarno spremljajte.

Poleg navedenega Vas želim spomniti, da mora biti pravilno čaščenje Marije, Jezusove Matere, Matere Cerkve in naše Matere izraženo na način, ki izključuje neprimerne oblike čaščenja in rabo neprimernih marijanskih nazivov. Pomembno pa bo izkazovati čaščenje v jasni kristološki perspektivi, kot uči cerkveno učiteljstvo: »ob čaščenju Matere ljudje prav spoznavajo Sina, ga ljubijo, poveličujejo in spolnjujejo njegove zapovedi« (LG 66).

Spoštovana ekscelenca, v sekulariziranem svetu, v katerem živimo, v katerem mnogi preživljajo svoje življenje brez vsake zveze s presežnostjo, so romarji, ki se približajo svetišču Scoglio, močno znamenje vere. Njihova prisotnost pred Marijo, ki zanje postane čist izraz Gospodovega usmiljenja, je način priznanja lastne nezadostnosti, da bi še naprej prenašali napore življenja ter njihove goreče potrebe in želje po Bogu. V tem resnično dragocenem kontekstu vere bo prenovljeno oznanilo kerygme lahko še bolj razsvetlilo in obogatilo to izkustvo Duha.

Ko vam sporočam navedeno, izkoriščam priložnost, da Vam pošljem svoje odlično spoštovanje in pozdrav,

