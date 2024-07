Obisk njegove eminence kardinala Pietra Parolina, državnega tajnika, v Ukrajini

Od petka, 19. julija do srede, 24. julija 2024, se je njegova eminenca kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, v spremstvu msgr. Paula Butnauja, uradnika državnega tajništva, napotil v Ukrajino kot papeški odposlanec ob sklepu narodnega romanja v marijansko svetišče v Berdičiv in ob povišanju tega svetišča v manjšo baziliko.

V petek, 19. julija 2024, po tem, ko so vatikansko delegacijo na letališču v Rzeszówu (Poljska) sprejeli apostolski nuncij v Ukrajini, njegova ekscelenca msgr. Visvaldas Kulbokas, nadškof iz Przemyśla njegova ekscelenca msgr. Adam Szal in nekaj krajevnih voditeljev, so se napotili proti Ukrajini. Na poljsko-ukrajinski meji ga je pričakal ukrajinski veleposlanik pri Svetem sedežu, njegova ekscelenca g. Andriy Yurash, s katerim je nadaljeval potovanje proti Kijevu.

Med kratkim postankom v rezidenci latinskega nadškofa metropolita v Lvivu, njegove ekscelence msgr. Mieczysława Mokrzyckega se je kardinal Parolin srečal z guvernerjem Lvivske regije g. Maksymom Kozytskyem in mestnim županom g. Andriyem Sadovyyjem. Z navzočimi je sledilo nekaj trenutkov molitve v kapeli s prošnjo za žrtve vojne in za mir, ter kratek pogovor o razmerah v regiji ter o posledicah spopada na prebivalstvo. Pozno zvečer je vatikanska delegacija prispela na apostolsko nunciaturo v Kijev.

Sobota, 20. julija, je bila posvečena obisku Odese, enega od simbolnih mest države, ki so ga prizadela bombardiranja. Prva od štirih postaj je bila rimokatoliška katedrala, kjer je kardinala sprejel njegova ekscelenca msgr. Stanislav Shyrokoradiuk OFM, nekaj duhovnikov in predstavniki grkokatoliške in pravoslavne krajevne Cerkve. Vsem je izrazil bližino svetega očeta Frančiška in jim prenesel njegov blagoslov. Skupaj z njimi je zmolil Angel Gospodov in prižgal svetilko za žrtve vojne.

Drugi kraj, ki so ga obiskali, je bilo trgovsko pristanišče mesta, kjer je državni tajnik lahko videl znamenja ruskih bombardiranj. Sprejeli so ga vodja regionalne državne uprave g. Oleg Kiper, ki je pojasnil ključni pomen pristanišča Odesa za gospodarstvo celotne države, katastrofalne posledice zračnih napadov na izvoz žit in nenehne težave pri izvajanju te dejavnosti.

Nato se je delegacija preselila v pravoslavno katedralo Gospodove spremenitve, ki je dediščina UNESCA, 23. julija 2023 pa jo je zadela bomba. Pomožni škof Viktor je v imenu metropolita Agafangela poročal o tem, kar se je zgodilo, in pokazal različne dele razdejanja svete stavbe in popravila, ki so v teku.

Nazadnje so se ustavili v grkokatoliški župniji sv. Mihaela nadangela na obrobju mesta, kjer se je kardinal Parolin srečal s p. Oleksandrom Smerechynkyyjem, kaplanom pomorskega apostolata, župnikom, drugimi duhovniki in skupino vernikov. Zahvalili so se za stalno in konkretno bližino svetega očeta ukrajinskemu ljudstvu in gostu izrazili priznanje za obisk, ki je prinesel upanje. Po molitvi k nadangelu Mihaelu je državni tajnik drugega za drugim pozdravil vse navzoče in prisluhnil nekaterim pričevanjem glede pomoči, ki je bila nudena beguncem ter o redni dejavnosti skupnosti.

Nedelja, 21. julija 2024, je bila posvečena osrednjemu dogodku obiska, sklepnemu obhajanju letnega narodnega romanja v marijansko svetišče Berdičiv, pri katerem je sodelovalo veliko škofov, duhovnikov, civilnih oblasti in članov diplomatskega zbora. Kardinal Parolin je predsedoval slovesni evharistiji in imel homilijo, med katero je spomnil, da pri Bogu ni nič nemogoče, tudi kar se ljudem zdi nemogoče, in v tej gotovosti je povabil navzoče, naj molijo za mir, pri čemer naj prosijo na priprošnjo Karmelske Matere Božje za spreobrnjenje src. Po sveti maši se je pogovarjal z romarji in številne med njimi osebno pozdravil.

Po vrnitvi v Kijev je kardinal zvečer obiskal njegovo blaženstvo Sviatoslava Ševčuka, višjega nadškofa Kijeva-Haliča pri grkokatoliški katedrali Vstajenja. Voditelj grkokatoliške Cerkve v Ukrajini je poročal o najbolj pomenljivih dogodkih vojne, ki so zadevali svetišče in župnijsko skupnost, o bombardiranjih, ki so potekala v bližini in o sprejemu, ki so ga nudili prebivalcem področja vse od prvih dni invazije v prostorih pod katedralo, saj so jih preuredili v pravo protiletalsko zaklonišče. Sledili so trenutki molitve in poslušanje pesmi bizantinskega izročila, pa tudi postanek ob grobu višjega nadškofa kardinala Liubomyrja Husara.

Ponedeljek, 22. julija 2024, je bil posvečen institucionalnim srečanjem, ki so se začela s sprejemom pri predsedniku vlade, njegovi ekscelenci Denysu Shmyhalu, in se nadaljevala s srečanjem s predsednikom Vrhovne Rade, ukrajinskega parlamenta, njegovo ekscelenco Ruslanom Stefančukom, ter voditeljem skupine parlamentarnega prijateljstva med Ukrajino in Svetim sedežem, s spoštovanim Rostyslavom Tistykom. Popoldne je sledilo srečanje z g. Viktorjem Yelenskyjem, voditeljem državne agencije za etnopolitiko in svobodo vesti. Med pogovori so različni sogovorniki izrazili hvaležnost za kardinalov obisk in za nenehno prizadevanje svetega očeta glede humanitarnih vprašanj in za mir. S svoje strani je kardinal poleg spodbude prizadevanj za pravičen mir in ob potrditvi razpoložljivosti Svetega sedeža v tem pogledu, postavil več vprašanj, povezanih z versko svobodo in z dejavnostjo Katoliške Cerkve v družbi v tem občutljivem in zapletenem trenutnem kontekstu.

Popoldne je bilo posvečeno kratkemu a intenzivnemu pastoralnemu dogodku, obisku katoliške cerkve sv. Nikolaja v Kijevu, zgodovinski bogoslužni stavbi, na katere vrnitev še vedno čakajo. Kardinal, ki je skupaj z verniki molil za mir, jim je zagotovil, da sveti oče pozna in pozorno sledi njihovemu položaju ter čaka na zaželeno rešitev.

Intenziven dan se je zaključil s srečanjem državnega tajnika s Panukrajinskim svetom Cerkva in verskih organizacij na sedežu apostolske nunciature. V bratskem pogovoru je vsak od sodelujočih izrazil globoko hvaležnost za vse, kar sta sveti oče in Sveti sedež storila in delata za ukrajinsko ljudstvo, izrazili pa so tudi svojo globoko zaskrbljenost zlasti zaradi tega, da ukrajinsko ljudstvo ne bi bilo pozabljeno ali prepuščeno samo sebi. S svoje strani je kardinal Parolin zagotovil, da bodo prošnje upoštevali in da se bodo dosedanja prizadevanja okrepila, da bi prišli naproti potrebam, ki so bile ugotovljene med obiskom.

V torek, 23. julija 2024, je državni tajnik obiskal otroško bolnišnico Okhmatdyt v Kijevu, največjo v državi, ki je bila bombardirana 8. julija letos. V spremstvu generalnega direktorja g. Volodymyrja Zhovnira in ministra za zdravje g. Viktorja Liashka je lahko ugotovil razsežnosti raketnega napada in ogromno škodo, ki je bila povzročena. Gre za nedavno in zelo bolečo rano! Posebno ganljivo doživetje je bilo med s srečanjem z nekaterimi majhnimi pacienti in zdravstvenim osebjem, ki jim je prenesel bližino in spodbudo svetega očeta.

Nato je kardinal odšel v katedralo sv. Sofije, zgodovinsko stavbo, ki je simbol identitete ukrajinskega ljudstva in njegovega upora skozi zgodovino. Vodeni obisk je omogočil večje vrednotenje umetniške vrednosti spomenika, ki je dediščina UNESCA, s petjem Salve Regina pa je delegacija obnovila prošnjo za mir v Ukrajini.

Obisk Kijeva se je končal s srečanjem s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in podelitvijo reda za zasluge, ki ga je kardinal Parolin prejel 30. decembra 2023 za pomemben prispevek h krepitvi meddržavnega sodelovanja in podporo državni suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Pogovor pred slovesnostjo je potekal v prisrčnem ozračju in je omogočil razmišljanje o možnih poteh za mir, za katere Sveti sedež vedno ostaja na voljo, ter o nekaterih vprašanjih, ki bolj neposredno zadevajo veroizpovedi v trenutnem vojnem kontekstu.

Popoldne je državni tajnik zapustil Kijev in odšel proti Poljski. Še enkrat se je zaustavil v Lvivu, da bi se srečal z dvema grkokatoliškima duhovnikoma redemprotistoma, Ivanom Levytskyjem in Bohdanom Heleto, ki sta bila izpuščena 28. junija 2024. V bratskem pogovoru se je papežev odposlanec zanimal za razmere v priporu in za trenutno situacijo, zlasti za njuno zdravstveno stanje. Redovnika sta se zahvalila za molitve in za neutrudno zanimanje svetega očeta in Svetega sedeža za njuno usodo.

Po prenočitvi na apostolski nunciaturi v Varšavi se je kardinal Parolin v sredo, 24. julija 2024, vrnil v Vatikan.