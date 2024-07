Kardinal Turkson: Zaščita otrokovih pravic v spreminjajočem se svetu

Kardinal Peter Turkson, kancler Papeške akademije znanosti in Papeške akademije družbenih znanosti, je prejel nagrado ustanov Foundation Child in Telefono Azzuro (Modri telefon) za njegovo osebno zavzemanje ter zavzemanje Svetega sedeža za zaščito človekovih pravic in v boju proti trgovini z ljudmi.

Vatican News

Kardinal že dolgo časa deluje na področju zaščite pravic otrok in mladostnikov, kjer koli po svetu so kršene. Od tedaj ko je prevzel vodenje Dikasterija za celostni človeški razvoj, je dejaven predvsem na dveh področjih: na področju širše uveljavitve človekovih pravic ter na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Pozornost družine in celotne družbe

Kot je povedal v pogovoru za Vatican News, se otroci in mladi nahajajo v ranljivem obdobju svojega življenja, zato sta vzgoja in formacija v tem občutljivem času zelo pomembni. Otroci imajo velike sposobnosti učenja in odvisno je, če dobijo pozitivne ali negativne spodbude. Navedel je primer družine, kjer otroci govorijo tri jezike: z mamo kitajsko, z očetom nemško, ko sta oba skupaj, pa angleško. Če se otroci naučijo negativnega vedenja, tvegamo, da jih za vedno izgubimo. Potrebna je ne le pozornost družine, ampak celotne družbe.

Finančne odškodnine niso rešitev

Nadalje je kardinal Turkson dejal, da gre pri zlorabah za »izkušnjo nemoči, ki žrtve zaznamuje za vse življenje«. Ob tem je poudaril, da rešitev ni toliko v finančni odškodnini, saj denar ne zaceli tovrstnih ran, ampak je potrebno duhovno zdravljenje, ki ga Cerkev lahko nudi. »Moč Svetega Duha je nekaj resničnega, deluje in lahko spremeni stvari.«

Umetna inteligenca: področje, ki ga je potrebno odkriti

Zatem je kardinal spomnil, da se Cerkev ukvarja tudi z zaščito mladoletnih in ranljivih oseb na področju umetne inteligence. Ta po njegovih besedah lahko povzroča težave, vendar pa je lahko tudi v veliko pomoč. »Je dragoceno orodje, ki se ga moramo naučiti uporabljati. Gre za tehnologijo, v katero je potrebno začeti vnašati etiko, kar pa je zapleten in težaven proces, če se misli samo na dobiček, na denar,« je še dejal upokojeni prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj.

Ostali nagrajenci

Poleg njega so nagrado prejeli tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani, veleposlanik Riccardo Sessa, predsednik Italijanskega združenja za mednarodno organizacijo, Franco Pavoncello, predsednik Univerze John Caobt v Rimu, ter Silvia Costa, nekdanja evropska poslanka.

Caffo: Potrebujemo nova pravila in modele podpore

Ernesto Caffo, predsednik upravnega odbora Foundation Child in ustanovitelj Modrega telefona, je prepričan, da mora svet »vzpostaviti nova pravila in modele podpore, pa tudi dobro in raznoliko formacijo družin, odraslih in mladih, saj morajo biti oni protagonisti prihodnosti«.

Caffo, ki je tudi član Papeške komisije za zaščito mladoletnih, prav tako pravi, da je potrebno oblikovati »resnične globalne politike, k čemu poziva papež Frančišek. Danes je izziv ta, da na probleme ne gledamo več zgolj z vidika posameznih področij, ampak globalno. Veliko moramo delati v Afriki in v državah Južne Amerike, kjer je Cerkev zelo prisotna s svojim delovanjem in deli. Potrebna je pomoč v različnih oblikah podpore ter formacije, pri čemer sta ključnega pomena povezovanje in integracija. V središču ne smejo biti ekonomski interesi, ampak resnično oseba, posebej otroci in ranljive osebe,« je še poudaril Caffo.