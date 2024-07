Kardinal Pietro Parolin se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim

V torek, 23. julija 2024, se je državni tajnik kardinal Pietro Parolin srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, kateremu je zagotovil papeževo bližino in prizadevanje za iskanje pravičnega in trajnega miru v mučeni Ukrajini.

Vatican News

Kardinal Pietro Parolin se je danes, 23. julija, dopoldne, pred srečanjem z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, odpravil v pediatrično ustanovo v Okhmatdytu, ki jo je 8. julija 2024 močno zadela ruska raketa, kjer je pozdravil male bolnike, zdravnike in zdravstveno osebje. Gre za ustanovo, največjo v Ukrajini na pediatrični ravni, ki si je zaradi edinstvenosti svojega dela prizadevala čim prej ponovno aktivirati svoje storitve.

Državnega tajnika sta sprejela ukrajinski minister za zdravje Viktor Liashko in generalni direktor bolnišnice Volodymyr Zhovnir, ki sta spregovorila o dejavnostih bolnišnice in uničenju, ki so ga povzročila bombardiranja. Zunaj se je kardinal ustavil na mestih, kjer je v porušenih paviljonih ostalo še nekaj kosov zidu, v notranjosti pa je pozdravil in pobožal hospitalizirane otroke, z nekaterimi izmenjal besede in tudi staršem namenil nekaj spodbudnih besed. Zahvalil se je zdravnikom in zdravstvenemu osebju ter se zadržal v pogovoru z vodstvom bolnišnice glede sodelovanja z vatikansko pediatrično bolnišnico Bambino Gesù.