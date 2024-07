Kardinal Parolin: V Ukrajini približati papeževo bližino in moliti za mir

Državni tajnik Pietro Parolin je prispel v Ukrajino, v to vzhodnoevropsko državo, kjer bo 21. julija vodil sklepno slovesnost romanja katoličanov latinskega obreda v marijanskem svetišče Berdičiv. »Gre za pot, ki jo zaznamuje molitev«, je kardinal povedal za vatikanske medije, in izrazil upanje, »da se najdejo poti za hiter zaključek spopada«. Kardinal prinaša temu mučenemu narodu bližino papeža, ki je »že od začetka poskušal najti načine za končanje vojne in pravičen mir.«

Mariusz Krawiec – Lviv

S srečanjem v Lvivu s predstavniki cerkvenih in civilnih oblasti se je začel obisk v Ukrajini kardinala Pietra Parolina, državnega tajnika Svetega sedeža, ki ga je papež Frančišek imenoval za svojega legata za zaključna praznovanja narodnega romanja latinskih katoličanov Ukrajine v svetišču Blažene Device Marije v Berdičivu, ki bo v nedeljo, 21. julija.

V petek, 19. julija, je kardinal Parolin v spremstvu apostolskega nuncija v Ukrajini nadškofa Visvaldasa Kulbokasa pozno popoldne prispel v kurijo rimskokatoliške nadškofije v Lvivu, kjer so ga sprejeli metropolit Mieczyslaw Mokrzycki in pomožna škofa Edvard Kava in Leon Maly. Srečanja se je udeležil tudi monsinjor Volodymyr Hrutsa, pomožni škof Lvivske nadškofije Grkokatoliške Cerkve. Prisotna sta bila tudi Maksym Kozytskyi, vodja regionalne uprave Lviv, in Andriy Sadovyi, župan mesta Lviv.

Molitev za mir

Po kratkem pozdravu navzočim je papeški legat pustil svoj prvi komentar vatikanskim medijem. »Priložnost obiska je povezana s slavjem v marijanskem svetišču v Berdičivu. To je bil razlog, da me je sveti oče poslal kot svojega posebnega predstavnika, tudi na prošnjo latinskih škofov, za povišanje svetišča v manjšo baziliko«, pojasnjuje kardinal. »Zato bo prvi razlog prav to, da z verniki podelimo to praznovanje in to molitev, ki bo seveda molitev predvsem za mir, to bo zborna molitev, povzdignjena k Materi Božji, da končno lahko podeli mir tej državi, ki jo sveti oče vedno opredeljuje kot 'mučeno', kot 'mučena Ukrajina'. In seveda mi ta okoliščina ponuja tudi priložnost, da se srečam z oblastmi v državi, ker – dodaja kardinal Parolin – je vedno obstajalo povabilo, da pridem v Ukrajino med to posebno vojno situacijo. Po nedeljskem obhajanju, bo tudi priložnost za srečanje z oblastmi, začenši, verjamem, s predsednikom. Tam verjamem, da se bo govorilo o miru, o tem kakšni so možni obeti za mir«.

Bližina papeža

Darilo, ki ga državni tajnik prinaša na ukrajinska tla, je torej »bližina svetega očeta«. »Ta obisk – je poudaril kardinal – je še en izraz pozornosti, ki jo sveti oče še naprej daje Ukrajini. In potem njegovo veliko upanje na mir. Papež je že od začetka poskušal najti načine, kako doseči konec vojne, kar so nedavno imenovali pravičen mir. O tem smo govorili tudi v Bürgenstocku [v Švici, ur.], ko je potekala mirovna konferenca. Zato bližina, molitev in upanje, da se najdejo načini za čim hitrejši zaključek tega konflikta«.

Prizadevanje za pravični mir

Še vedno v imenu papeža Frančiška in Svetega sedeža kardinal Parolin ponovno izraža zaskrbljenost zaradi razmer v Ukrajini in ponavlja svoje prizadevanje, »da najdemo mirno rešitev za dosego tega pravičnega miru, o katerem sem govoril«. »Do sedaj, je še povedal vatikanskim medijem, se nam je zdelo, tudi od obiska, ki ga je kardinal Zuppi opravil tukaj v Kijevu in nato v Moskvi, da je humanitarno prizadevanje način za spodbujanje tega miru. Še več, zdi se mi – dodaja kardinal – da je tako tudi mišljenje oblasti v Kijevu, saj so tudi v Švici govorili o treh razsežnostih: najprej o vprašanju jedrske energije, nato o izogibanju eskalaciji, nato o vprašanju prostega pretoka blaga, in končno predvsem o humanitarnih temah. Sveti sedež se je torej osredotočil na to, tudi na zahtevo vlade same, vendar z namenom sprejeti korake, ki lahko resnično vodijo do pravičnega miru«.