Kardinal Parolin sklenil obisk v Ukrajini. Da ne bi bila vojna samo novica

Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v sredo, 24. julija 2024, sklenil svoj obisk v Ukrajini. V pogovoru za vatikanske medije je na kratko povzel prve vtise in nekatere dogodke, ki so ga zaznamovali, predvsem trpljenje mater, ki so v vojni izgubile svoje sinove.

Kardinal je od 19. julija obiskal različne kraje v Ukrajini, srečal se je s predstavniki cerkvenih in civilnih oblasti ter z raznimi skupinami, preteklo nedeljo pa je v marijanskem svetišču Berdičiv vodil sklepno romarsko slovesnost katoličanov latinskega obreda. Prebivalcem »mučene Ukrajine«, kakor jo vedno imenuje sveti oče, je kardinal Parolin želel prinesti predvsem njegovo konkretno bližino.

Dostojen pokop je človeška dolžnost

Po srečanju z nekaterimi materami, ki so v vojni izgubile svoje sinove, je vatikanski državni tajnik zatrdil, da so one tiste, ki so trpinčene. Pretresen je dejal, da gre resnično za veliko bolečino, ki je ni mogoče opredeliti in da človek ne ve, kaj bi rekel ob misli na mlado mater, ki je izgubila 25-letnega sina. Prav tako je izpostavil tragedijo izredno velikega števila mrtvih ter dejstva, da mnogih trupel sploh še niso niso našli. Ob tem je spomnil na »človeško dolžnost« in »krščanski čut, ki od nas terjata, da mrtve dostojno pokopljemo«, ter na mnoge ranjene, pohabljene in invalide. Po kardinalovih besedah »vojna pušča uničujoče sledi v življenju in telesu družbe«.

Da ne bi bila vojna samo novica

Kot glavni namen oz. sporočilo svojega obiska je navedel povabilo, da bi »ohranjali pozornost mednarodne skupnosti na to vojno, da ne bi postala še en pozabljen konflikt«. Morda je zaradi bližine v Evropi več pozornosti nanjo kot na vojne na drugih celinah, vendar pa državni tajnik meni, da »obstaja določena nevarnost, da "vse skupaj zmeljemo"« in nekaj tako resnega kot je vojna, »lahko postane zgolj novica in nič drugega«.

Odpirati poti miru

Nadalje je izrazil svoje prepričanje, da je potrebno Ukrajini vedno zagotoviti humanitarno pomoč, medtem ko je na diplomatski ravni povabil k ustvarjalnosti: »da bi našli formule, ki bodo lahko pomagale odpreti poti miru, saj se mi zdi, da smo precej daleč od rešitve, ki bi jo dosegli s pogajanji«. Kardinal Parolin se je zaustavil tudi ob mirovnem načrtu ukrajinskega predsednika Zelenskega. Povedal je, da ga je Vatikan od začetka podpiral kot »poskus vzpostavitve miru«, ki »bi lahko na nek način pomagal«, čeprav se dobro zavedajo tudi njegove »slabosti, to je dejstva, da ni vključeval Rusije«. Mir mora biti sklenjen med obema stranema, »vendar se mi zdi, da smo še daleč od tega,« je dejal kardinal Parolin in sklenil z željo, da bi uspeli najti tudi druge formule, ki bodo pomagale odpreti žarek upanja«.