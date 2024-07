Kardinal Parolin: brez medsebojnega zaupanja ne more biti miru

Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je udeležil procesije Marije »Fiumarola« v središču Rima. Izročila so po njegovih besedah zakoreninjena v preteklosti, vendar nam lahko pomagajo živeti bolje v sedanjosti. Nato je pa ob robu slovesnosti podal razmišljanje za Vatican News o nenehnem prizadevanju Vatikana za mir in preprečevanje konfliktov. »Molimo h Gospodu, da bi tistim, ki so vpleteni v vojne, vdihnil sposobnost za začetek dialoga.«

Tommaso Chieco – Vatikan

»Veseli me, da se te lepe tradicije ohranjajo. Izročila, ki so vera in kultura hkrati in ki so uporabna tudi za sedanjost.« Tako je dejal vatikanski državni tajnik Pietro Parolin na procesiji Reške Marije (»fiumarole«), ki je potekala 28. julija zvečer na reki Tiberi. Slovesnost, ki jo je papež omenil tudi pri opoldanski molitvi Angel Gospodov, se je začela okoli 19.30, ko je kardinal prispel v zgodovinski veslaški klub Lacij.

Izročila nam pomagajo dobro živeti sedanjost

Ob kardinalovem prihodu je bil odkrit kip Marije, ki ga je Parolin blagoslovil in ga je takoj zatem naložilo na ramena osem članov nadbratovščine Karmelske Marije v Trastevere. Čoln je počasi potoval po reki od veslaškega kluba Lacij do vhoda v okrožje Trastevere, pri mostu Garibaldi blizu otoka Tiber. Od tu naprej je potekala pot po ulicah soseske do cerkve Svete Marije v Trastevere. »Jasno je, da moramo imeti svoje korenine,« je poudaril kardinal Parolin, »kajti tudi korenine sedanjosti morajo segati v preteklost, v lepe in dobre stvari preteklosti«. Preden se je državni tajnik vkrcal skupaj z kipom, je vsem navzočim zapustil željo: »Naj nam te lepe in dobre tradicije iz preteklosti pomagajo dobro živeti v sedanjosti«.

Naj spomnimo, da je praznik posvečen Karmelski Mariji in njegove korenine izhajajo iz leta 1535, ko je skupina ribičev našla kip, izrezljan iz cedrovega lesa, ob reki Tiberi, blizu ustja Ripa Grande. Kip so takoj označili za čudežnega in ga zaupali karmeličanom cerkve Svetega Krizogona v samem jedru Trastevereja. Od takrat je postala zavetnica četrti in se jo praznuje v mesecu julija.

Vojna v Ukrajini in Gazi: potrebno je medsebojno zaupanje

Kardinal je ob robu slavja ob reki Tiberi odgovarjal na novinarska vprašanja o vlogi Vatikana v mednarodni diplomaciji in o nelahkem prizadevanju za mir. Biti »super partes« in delati za mir brez vojaških, političnih ali gospodarskih interesov je bila vedno zaveza vatikanske diplomacije, je ponovil državni tajnik. Enako velja za »preprečevanje konfliktov« in iskanje »pravičnih in trajnih« rešitev, ko konflikti izbruhnejo.

Seveda nismo vedno razumljeni, vendar se ne moremo odpovedati tej »poklicanosti«, je poudaril kardinal Parolin, kot tudi prizadevanju Vatikana, da se ponudi tudi »kot prostor, v katerem se sovražniki lahko srečajo in najdejo točke pogajanj«. O trenutnih razmerah v Ukrajini in Gazi ter o možnem prostoru za pogajanja za konec vojne je kardinal izrazil dvome: »Problem je zaupanje. Pogajanja se začno, ko je minimalno medsebojno zaupanje.« »Molimo h Gospodu, da bi tistim, ki so vpleteni v vojne, vdihnil sposobnost za začetek dialoga.«