90 let kardinala Cantalamesse. V središču življenja oznanjevanje Božje besede

Kardinal Raniero Cantalamessa, ki je od leta 1980 pridigar Papeške hiše, je 22. julija dopolnil 90 let. Je avtor številnih knjig, sodeloval je z različnimi časopisi, evangelij pa je širil tudi po televiziji. Kapucinski redovnik, ki ga je papež Frančišek 28. novembra 2020 umestil za kardinala, je svetega očeta prosil za spregled škofovskega posvečenja, saj želi do smrti nositi kapucinski habit.

Vatican News

Gospodov klic

Rodil se je 22. julija 1934 v kraju Colli del Tronto v Italiji. Leta 1946 je vstopil h kapucinom in kot je sam povedal kasneje, je pri trinajstih letih »zaslišal Gospodov klic«, ki je bil tako jasen, da o njem ni nikoli podvomil. V duhovnika je bil posvečen 19. oktobra 1958 in je s svojim poslanstvom začel v baziliki Svete hiše v Loretu. Iz teologije je diplomiral v Fribourgu v Švici, iz klasičnih jezikov in literature pa na Katoliški univerzi v Milanu. Kot redni profesor zgodovine začetkov krščanstva in direktor oddelka za religijske vede na Katoliški univerzi Srca Jezusovega v Milanu je bil med letoma 1975 in 1981 član Mednarodne teološke komisije in dvanajst let član katoliške delegacije za dialog z binkoštnimi cerkvami.

Med adventno pridigo, 22. december 2023

Od leta 1980 pridigar Papeške hiše

Leta 1979 je prenehal s poučevanjem in se popolnoma posvetil službi Božje besede. Papež Janez Pavel II. ga je leta 1980 imenoval za pridigarja Papeške hiše, isto zadolžitev pa sta potrdila tudi papež Benedikt XVI. leta 2005 in papež Frančišek julija 2013. V tej vlogi v adventnem in postnem času enkrat tedensko vodi meditacijo za svetega očeta in člane rimske kurije. V različne države sveta ga vabijo kot predavatelja, pogosto ga pokličejo tudi predstavniki drugih krščanskih veroizpovedi. Je avtor znanstvenih knjig o začetkih krščanstva, kristologiji pri Cerkvenih očetih, veliki noči v prvih stoletjih Cerkve ter o drugih temah. Objavil je tudi številne knjige s področja duhovnosti, ki so sad njegovih pridig Papeški hiši in so prevedene v približno dvajset jezikov. Od leta 2009 živi v samostanu Usmiljene Ljubezni sester klaris kapucink v kraju Cittaducale.

Sveti Avguštin med najljubšimi avtorji

Med njegovimi najljubšimi krščanskimi avtorji je sveti Avguštin. Ko je leta 2019 v pogovoru za vatikanske medije predstavil izbrano temo postnih pridig »Ponovno vstopi vase«, je pojasnil, da je za to, da bi hodili »po sledeh Boga«, da bi Ga opazili, potrebno vstopiti v lastno srce. »Kot pravi Avguštin, če ne vstopimo ponovno sami vase, če se ne umaknemo nekoliko od zunanjosti in hrupa, ne moremo srečati živega Boga.«