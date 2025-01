»Umetnost sirarstva«. Projekti, ki zagotavljajo delo za ženske in begunce v Jordaniji

V okviru rubrike jubilejnega leta »Pripovedi upanja« predstavljamo prispevek z naslovom »Umetnost sirarstva«. Gre za enega izmed projektov Cerkve v Jordaniji, ki zagotavlja delo iraškim beguncem in lokalnim prebivalkam.

Vatican News

V zadnjem stoletju je Jordanija sprejela zelo veliko število beguncev iz sosednjih držav, med drugim tudi iz Iraka. Medtem ko se je veliko Iračanov vrnilo domov, so se nekateri odločili, da se bodo ustalili v Jordaniji. V prestolnici Aman deluje restavracija, ki je v lasti Cerkve in nudi delo tudi iraškim beguncem, nekateri izmed njih pridno izdelujejo sir.

Pomoč ranljivim ženskam

Usposabljanje za begunce je zagotovilo združenje Habibi, ki ga je ustanovil italijanski duhovnik Mario Cornioli. Isto združenje vodi tudi projekt izdelovanja sira, ki ženskam v vasici Adir, dobrih 100 kilometrov južno od jordanske prestolnice, pomaga pri soočanju z velikimi finančnimi težavami.

Umetnost sirarstva

Med protagonistkami pobude je šest žensk, starih med 30 in 60 let, vodi pa jih Iklas Bqa'een, ki je nutricionistka. Za Vatican News je povedala, da je izdelovanje sirov (rikota in pekorino) zanjo zelo pomenljivo, saj je tako lahko združila svojo izobrazbo in navdušenje nad delom. Mamica osemmesečnega otroka je prav tako izrazila svojo željo, da bi odprla restavracijo, ki bi uporabljala njihove izdelke.

Veliko rikote in pekorina

Operativni vodja podjetja Habibi Shafik Shahin je med ogledom obrata, kjer pridelujejo rikoto in pekorino, pojasnil, da je lokacija idealna, saj je v južni Jordaniji na razpolago veliko ovčjega mleka. Medtem ko je rikota pripravljena takoj, pa pecorino potrebuje od dva do tri mesece za zorenje, čemur so namenjeni posebni kletni prostori.

Pogled v prihodnost

Tovrstni projekti ženskam in beguncem nudijo možnosti za delo. Kljub temu, da plače niso visoke, pa zagotavljajo določen dohodek, ki je družinam in posameznikom v veliko pomoč.

Nekateri begunci se iz Jordanije želijo preseliti v druge države, na primer v Avstralijo ali Kanado. Obstaja veliko uspešnih zgodb tistih, ki so lahko v teh državah zaradi formacije in usposabljanja, ki so ga bili deležni v Jordaniji, dobili delo.

Poleg projekta izdelovanja sirov združenje Habibi s pomočjo italijanske oblikovalke iraške begunke uči šivanja. Oblikujejo tudi oblačila in prte za že omenjeno gostilno v Amanu, pa tudi torbe in druge izdelke za prodajo.