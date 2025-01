Kard. Pizzaballa: Veselje nad premirjem; začeti reševati humanitarni problem

»Poleg oskrbe s hrano bo potrebno poskrbeti tudi za šolstvo in zdravstveno oskrbo. To seveda velja tudi za našo majhno krščansko skupnost.« (AFP or licensors)

Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pierbattista Pizzaballa je v telefonskem intervjuju za vatikanske medije spregovoril o prvih odmevih na sklenitev premirja med Izraelom in Hamasom. Po njegovih besedah je v tem trenutku najpomembneje takoj obrniti novo stran in začeti urejati izredno težke humanitarne razmere.

Veselje nad premirjem, a konec vojne še ni konec konflikta

Na vprašanje o oceni sporazuma in upanju na mir, ki ga le-ta prinaša, je kardinal Pizzaballa odgovoril: »Vsi smo zelo veseli, ljudje so srečni, saj je vojna resnično prizadela življenje vseh. Vemo, da so razmere še vedno zelo krhke, nekatere napetosti ostajajo, vendar je bil to nujen in zelo potreben preobrat. Upamo, da je to prvi korak in da se bo zdaj odprl kontekst, ki bo prinesel nove poglede ter rešil konflikt s pogajanji namesto z vojno. Za resnični mir bo žal potrebno več časa: konec vojne še ni konec konflikta.«

Ali bo premirje trajalo?

Jeruzalemski latinski patriarh je zatem izrazil svoje mnenje glede vprašanja, ki si ga mnogi s strahom zastavljajo: če bo premirje trajalo, pa tudi zakaj je do njega prišlo prav v tem trenutku. »Mora trajati in storiti bo treba vse, da bo trajalo. Dobro vemo, da obstajajo tudi tisti, ki mu nasprotujejo, vendar pa se jim ne sme dajati prostora. Sporazum je enak kot pred nekaj nekaj meseci, menim, da je bil dosežen zdaj, ker so morda dozoreli človeški pogoji in mednarodne politike. Vendar pa je sedaj najpomembneje, da takoj obrnemo stran in se začnemo ukvarjati predvsem z zelo težkimi humanitarnimi razmerami v Gazi.«

Poleg hrane skrb za šolstvo in zdravstvo

Po kardinalovih besedah bi moralo biti sedaj s humanitarnega vidika lažje priskrbeti »vse, kar je potrebno za življenje prebivalstva, ki je stoodstotno odvisno od zunanje pomoči«. »Poleg oskrbe s hrano bo potrebno poskrbeti tudi za šolstvo in zdravstveno oskrbo. To seveda velja tudi za našo majhno krščansko skupnost. Prepričan sem, da nam bo s pomočjo številnih mednarodnih organizacij uspelo vzpostaviti potrebno koordinacijo, da bomo lahko začeli reševati humanitarni problem, ki bo terjal veliko časa.«

Veselje ljudi, vloga župnije Svete Družine

Ob koncu pogovora pa je jeruzalemski latinski patriarh povedal, da je nenehno v stiku z župnijo Svete Družine, ter spregovoril o odzivu ljudi na premirje. »Zelo so zadovoljni, še vedno ne morejo verjeti! Misel na to, da je prišlo do prekinitve ognja in da se bo obrnila nova stran, v tem trenutku prinaša občutek osvoboditve. Župnija Svete Družine bo še naprej zelo dejavna tudi v tej fazi, z drugimi organizacijami se bomo skušali čim bolje uskladiti, da bi lahko dosegli čim več ljudi: nujno je pomagati in podpirati vse, zlasti otroke.«