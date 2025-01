Italijanski škofje: Verski pouk v šolah je pomemben za etično in kulturno vzgojo

Italijanska škofovska konferenca (CEI) se obrača na starše in učence ob začetku vpisa v osnovne in srednje šole za naslednje šolsko leto, pri čemer bodo imeli na razpolago tudi izbiro pouka katoliške vere. Vabi jih, naj sprejmemo to možnost, s katero bodo del izobraževalnega procesa postali tudi »pomembni etični in kulturni elementi, skupaj z vprašanji o smislu, ki spremljajo posameznikovo rast in življenje v svetu. Vse to v ozračju spoštovanja in svobode, poglobljenega in konstruktivnega dialog

Vatican News

Vodstvo CEI se v pismu naveže na jubilej in ga opredeli kot pomemben dogodek, ne »le v verskem, ampak tudi v kulturnem in družbenem smislu«, saj potrjuje, da »krščansko sporočilo danes ljudi ne nagovarja nič manj kot v preteklosti v narodni in svetovni zgodovini in kulturi«. Jubilej je namreč med drugim »sinonim za spravo, mir, človekovo dostojanstvo, pravičnost in varstvo stvarstva, bistvene dobrine, ki jih nujno potrebujemo«.

»Tema upanja na poseben način spodbuja svet izobraževanja in šol, kjer se oblikujejo vest in življenjske usmeritve ter postavljajo temelji prihodnjih odgovornosti. Kakšno upanje daje življenju smisel? Kje je mogoče prepoznati in najti razloge za življenje in upanje? In če si izposodimo besede papeža Frančiška, kako lahko vzdržujemo potrebo po “družbeni zavezi za upanje, ki naj bi bila vključujoča in ne ideološka, in naj bi delala za prihodnost, zaznamovano z nasmehom številnih dečkov in deklic” (Upanje ne osramoti, 9)? To so vprašanja, ki jim šola ne more biti tuja in ki jim namenja prostor pouk katoliške vere.«

Učitelji verskega pouka so »priče upanja«, saj pri svojem delu združujejo »strokovno usposobljenost in pozornost do posameznih učencev in njihovih najglobljih vprašanj«. Škofovska konferenca se učiteljem zahvaljuje, saj odraščajoče otroke in mlade »spremljajo pri odkrivanju lepote in smisla življenja, ne da bi podlegli skušnjavam individualizma in resignacije, ki dušijo srce in ugašajo sanje«, ter jim obenem »ponujajo razloge za upanje«.

Italijanski škofje upajo, da jim bo sveto leto pomagalo »ponovno najti zaupanje in pogum, da bi se družine, šole in vse skupnosti odprle za nova obzorja sodelovanja in upanja«.