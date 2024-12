»Originali, ne fotokopije«. Nova knjiga asiškega škofa o Karlu Acutisu

Na praznik Brezmadežne je msgr. Domenico Sorrentino, škof škofij Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino in Foligno, izdal novo knjigo o Karlu Acutisu, ki bo razglašen za svetnika 27. aprila prihodnje leto, ko bo potekal jubilej za najstnike.

Vatican News

Odgovori na številna vprašanja

V delu z naslovom Karel Acutis po sledeh Frančiška in Klare iz Assisija – Originali, ne fotokopije asiški škof odgovori na različna vprašanja: Zakaj je Karel pokopan v Assisiju? Kakšna je povezava med mladim svetnikom iz Milana in Assisijem? Kakšna je povezava med odvrženo obleko Frančiška in Karla? Kakšno vlogo ima sveta Klara Asiška? In zakaj je knjiga posvečena mladim ekonomistom iz gibanja »Frančiškova ekonomija«?

V čem je bila Karlova originalnost?

Ideja za knjigo se je rodila v Ameriki na srečanju z mladimi, ki sta jih zanimali osebi Frančiška in Karla. Osredotoča se na svetost Karla Acutisa v luči njemu dragega izreka: »Vsi se rodimo kot originali, a mnogi umrejo kot fotokopije«. V čem je bila Karlova originalnost, če je bilo njegovo življenje življenje »običajnega« fanta našega časa, ki je bil navdušen nad naravo, športom in internetom? Knjiga pojasnjuje tudi ta vidik.

Poleg tega škof Sorrentino opiše tudi nekatere še neobjavljene podrobnosti iz časa, ko je bil Karel pokopan na asiškem pokopališču do takrat, ko so ga prenesli v tamkajšnjo baziliko, pa vse do beatifikacije v zgornji baziliki sv. Frančiška.

Karel Acutis in sveti Frančišek

V ospredju je odnos med Frančiškom in Karlom, mladeničem iz Assisija, sinom bogatega trgovca Bernardoneja, ki je odvrgel svojo obleko, ter lepim in premožnim fantom iz Milana, ki je pri 15 letih sklenil svoje življenje ter privlači tisoče mladih po vsem svetu. Po avtorjevih besedah ta knjiga mladim, in ne samo njim, predstavlja Frančiška in Karla, ki se je 800 let pozneje formiral na tem kraju in ki s številnimi romanji, poleg klasičnih frančiškanskih, spreminja obraz Assisija ter vzbuja izjemno zanimanje po vsem svetu.

Karel kaže na Jezusa v evharistiji

»To je pojav, ki ga pred nekaj leti nihče ni mogel predvideti,« je prepričan škof Assisija. Ob tem je dodal, da bo knjiga koristna za mlade, družine, vzgojitelje, katehete, duhovnike in za vse, ki se želijo približati duhovnosti tega svetnika našega časa, ki na svoj način odraža svetost Frančiška in Klare ter končno kaže na Jezusa, posebej na njegovo navzočnost v evharistiji«.

Molitev za kanonizacijo in Sončna pesem

Na koncu knjige je dodatek z molitvijo, ki jo je avtor sestavil za Karlovo kanonizacijo, ter s Sončno pesmijo, ki je prav tako večkrat omenjena v besedilu v luči obhajanja 800-letnice njenega nastanka.