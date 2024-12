Nuncij v Ukrajini: Božična luč je močnejša od bombnih napadov

Apostolski nuncij v Ukrajini Visvaldas Kulbokas je na božični večer skupaj s kardinalom Konradom Krajewskim obhajal sveto mašo v latinski katedrali v Harkovu in se nato udeležil bogoslužja na božični dan v grkokatoliški katedrali, kljub intenzivnemu ruskemu bombardiranju.

»Luč božiča je tako močna in velika, da se dvigne nad vse težave, nad vsakršno agresijo in nad vsakršno bombardiranje,« je dejal apostolski nuncij Visvaldas Kulbokas o praznovanju Gospodovega rojstva v mestu Harkov na vzhodu Ukrajine, ki je tudi v teh dneh bilo tarča obsežnega raketnega napada.

Ukrajinska grkokatoliška cerkev in Ukrajinska pravoslavna cerkev že drugo leto praznujeta božič 25. decembra. Praznovanja sta se udeležila tudi latinski in grkokatoliški škof v Harkovu, Pavlo Honcharuk in Vasyl' Tučapec', skupaj z upokojenim grkokatoliškim škofom Ihorjem Isichenkom. Navzoči so bili tudi nadškof Mytrofan iz Ukrajinske pravoslavne cerkve, več predstavnikov protestantskih skupnosti, župan Harkova in drugi predstavniki mesta.

»Predvsem pa je bil navzoč Jezus, ki se je rodil za nas,« je dejal Kulbokas. »In ko se Jezus rodi na kraju, ki se ga nenehno napada in bombardira, se ta luč mnogo bolj vidi in še bolj zasije.« Luč, ki sije sredi teme, kot beremo v knjigi preroka Izaije. »To so besede, ki na poseben način odmevajo v teh vojnih krajih, saj nam božič prinaša ravno luč veselja in upanja ter nas pripravlja na jubilejno sveto leto.«

Obhajanje božiča je po nuncijevih besedah bilo izjemno lepo, čeprav je noč bila zaznamovana tudi z napadi. Rakete in brezpilotna letala so eksplodirala tudi v bližini grkokatoliške katedrale.

»Prva molitev, ki mi je prišla na misel,« je dejal apostolski nuncij, »je bila eksorcizem, saj vojna, kot je ta, zelo spominja na hudičevo delo, saj je v nasprotju z Jezusom in njegovim rojstvom, ki ga praznujemo. Obstaja popolno nasprotje med Jezusom na eni strani, z njegovo svetlobo, in namero tistega, ki namerava ubijati.« Kulbokas je izpostavil, da je med liturgijo v grkokatoliški katedrali bilo veliko otrok, »tudi zato, ker starši še posebej v času vojne razumejo, da je potrebno, da njihovi otroci čim več poslušajo katehezo in sodelujejo pri liturgijah v cerkvah, saj je to odrešenje. Božič je kljub vsemu bil veselo praznovanje.«