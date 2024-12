Krhanje premirja v Libanonu. Župnik v Tiru o trenutni situaciji

Razdejnaje v predmestju Bejruta. P. Toufic: "Kristjani z juga države se želijo vrniti na svoje domove in ne živeti več kot razseljene osebe. Želijo jih obnoviti in živeti v svoji domovini."

Po novih izraelskih bombardiranjih na jugu Libanona in raket Hezbolaha čez mejo se zdi, da krhko premirje v Libanonu ni več mogoče.

Vatican News

Združene države Amerike povečujejo pritisk na Izrael, naj se vzdrži »nesorazmernih odzivov«, ter na vlado v Bejrutu, naj prepreči, da bi Hezbolah okrepil svoje napade in s tem ogrozil premirje. V noči s ponedeljka na torek je bilo v napadih Izraelskih obrambnih sil v Nabatiji ubitih najmanj devet ljudi. Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je v Harisu umrlo pet ljudi, v obstreljevanju v okrožju Marjayoun pa štirje.

Frančiškan p. Toufic, župnik v Tiru, ki je te dni v Jeruzalemu, je za vatikanske medije povedal, da so razmere v Bejrutu »še vedno vroče«; medtem se kristjani z juga države želijo vrniti na svoje domove in ne živeti več kot razseljene osebe. Želijo jih obnoviti in živeti v svoji domovini.

V zvezi z Gazo pa so mediji poročali, da v Kairu pričakujejo izraelsko delegacijo na pogovorih za izpustitev talcev, ki so še vedno na območju Gaze. V egiptovski prestolnici je medtem potekalo srečanje med člani Fataha in Hamasa, da bi »dosegli dogovor« o upravljanju v Gazi po končanem konfliktu. Po navajanju tiska naj bi se Hamas zdaj strinjal, da bi imela Palestinska uprava ponovno oblast nad območjem Gaze, kakor do leta 2007, preden jo je prevzel Hamas.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da je bilo v racijah v središču Gaze ubitih tudi več teroristov Hamasa, med njimi jih je bilo najmanj sedem, ki so sodelovali v napadu 7. oktobra lani.

Kot je opozoril generalni sekretar ZN António Guterres, so razmere v enklavi »zastrašujoče in apokaliptične«.