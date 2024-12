Jaslice, znamenje upanja bolnikom, ki božič preživljajo v bolnišnici

V univerzitetnem polikliničnem kampusu Bio-Medico v Rimu so v ponedeljek, 9. decembra, slovesno odprli jaslice, delo priznanega italijanskega jasličarja Franca Arteseja. Slovesnosti se je udeležil kardinal Angelo Comastri, upokojeni vatikanski vikar.

Vatican News

Jaslice so postavljene v kontekst ene najstarejših jamskih cerkva v osrčju Matere, mesteca na jugu Italije. Marija nežno polaga v jasli Jezusa, medtem ko ga Jožef poskuša z dvignjeno rjuho zaščititi pred mrazom. Za njimi je ponazorjena freska s tremi nadangeli, ki bdijo nad Sveto družino. Okoli nje so upodobljene osebe, ki nakazujejo utrinke iz vsakdanjega življenja v Materi, ki je danes na seznamu Unescove kulturne dediščine.

»Jaslice si je leta 1223 prvič zamislil sveti Frančišek, ki je želel podoživeti ponižnost in revščino Betlehema,« je med slovesnostjo dejal kardinal Comastri. Takrat je v majhen kraj Greccio prišlo veliko ljudi, da bi doživeli božič, saj gre za dogodek s sporočilom, ki ga je treba razumeti.« Če jaslic ne doživimo v njihovem najglobljem pomenu, torej v smislu utelešene ljubezni, gre le za kramo predmetov, postavljenih na eno mesto. »Jezus se lahko večkrat rodi v Betlehemu, a če se ne rodi v naših srcih, je vse zaman,« je izpostavil kardinal.

Franco Artese – njegove jaslice so med drugim krasile tudi Trg svetega Petra v Vatikanu – je zatrdil, da zanj jaslice ne pomenijo le nekega umetniškega dela, vrednega občudovanja, ampak imajo globok pomen vere in ljubezni, ki ne pusti ravnodušnega nikogar, ki jih gleda. »Prinesti lepoto na kraj, kjer je veliko trpljenja, je zelo pomembno,« je izpostavil.

Jaslice, ki pripovedujejo zgodbo o lepoti mesta, kot je Matera, torej niso le delo velike estetske vrednosti, temveč ponujajo sporočilo bližine in tolažbe za tiste, ki doživljajo trenutke krhkosti. Direktor poliklinike Paolo Sormani je poudaril, da je najpomembneje bolnikom poleg zdravstvene oskrbe ponuditi tudi človeško bližino. »Jaslice predstavljajo sporočilo miru in upanja, ki nas vabi v bolj bratski svet, kar si tudi mi vsak dan prizadevamo ustvarjati z ljudmi, ki trpijo in potrebujejo oskrbo,« je dejal in še izrazil prepričanje, da bodo jaslice zagotovo mnogim bolnikom, njihovim svojcem in tudi zaposlenemu osebju prinesle tolažbo in upanje.