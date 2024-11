Zapuščina p. Mateja Riccija v dokumentarnem filmu Kitajske centralne TV

V četrtek, 14. novembra 2024, je bila v Rimu predvajana predpremiera italijanske različice dokumentarnega filma o p. Mateju Ricciju, prvem jezuitu na Kitajskem. Film z naslovom »Zahodni konfucionist na Vzhodu« iz leta 2020, ki ga je posnela Kitajska centralna televizija, največja televizijska hiša na svetu, v tesnem sodelovanju z jezuiti, je na Kitajskem doživel velik uspeh.

Vatican News

Film je posvečen jezuitu, ki se je rodil 6. oktobra 1552 v Macerati in umrl 11. maja 1610 v Pekingu. Snemali so ga na Kitajskem, v Macau, Indiji, Italiji, na Portugalskem in tudi v arhivih jezuitske kurije, kjer so bili posneti izvirni dokumenti.

Ricci, ki je izhajal iz plemiške družine, se je kmalu odločil, da bo vstopil v Družbo Jezusovo in se usmeril v Azijo. Sledil je svojemu misijonarskemu navdušenju, pri tem pa se ni odpovedal svoji nadarjenosti matematika, kartografa ali sinologa, ampak je prav s svojim študijem gradil mostove dialoga. Po nekaj letih bivanja v Indiji mu je uspelo priti na Kitajsko v času dinastije Ming in od mandarinov je prejel častni naziv »konfucijanski učenjak velikega Zahoda«.

Priznavanje lokalnih vrednot

Kot je na predstavitvi dejal p. Massimo Nevola, italijanski nacionalni asistent Skupnosti krščanskega življenja, je bila v središču Riccijeve zavzetosti odločitev, da »prepozna semena dobrote, ki jih Duh vedno daje vsem ljudstvom in kulturam, in tako je ustvarjal konkretno bratstvo«. Živel je »v drži spoštljivega dialoga in široke miselnosti, ki omogoča prepoznavanje vrednot kulture, prilagajanje evangelija krajevnim potrebam, da bi potem oznanil celovitost in sijaj Kristusovega križa in usmiljenja«. Z drugimi besedami, konkretno je živel to, čemur danes pravimo inkulturacija.