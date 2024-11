Teološki simpozij o Giovanniju Merliniju, prvem blaženem v jubilejnem letu

V ponedeljek, 11. novembra 2024, bo na Papeški lateranski univerzi potekal simpozij o duhovniku Giovanniju Merliniju, tretjem vrhovnem predstojniku misijonarjev predragocene Krvi, ki bo 12. januarja prihodnje leto razglašen za blaženega.

Vatican News

Znanstveni študij duhovnosti

Rodil se je 28. avgusta 1795, leta 1820 se je pridružil misijonarjem predragocene Krvi, ki jih je pet let pred tem ustanovil Gašper del Bufalo. Kot je v sporočilu za javnost pojasnil Benedetto Labate, sedanji provincial Kongregacije, simpozij predstavlja »ustaljeno tradicijo« zanje in za druge duhovne družine, povezane s češčenjem Kristusove Krvi, saj se nekateri njihovi člani od 60-ih let prejšnjega stoletja dalje posvečajo »znanstvenemu raziskovanju in poglobljenemu študiju te duhovnosti«.

Don Merlini, »svetnik razločevanja«

Don Giacomo Manzo, direktor študijskega centra Zveza Sanguis Christi, je dejal, da bo v središču simpozija »duhovnost razločevanja in vodenja«, o kateri je pričeval Merlini, ki ga po njegovih besedah lahko »upravičeno štejemo za "svetnika razločevanja": človeka, ki je zahvaljujoč delovanju Svetega Duha znal živeti in učiti, kako se soočati z odločitvami v življenju ter o samoobvladovanju v luči Božje besede in Božje volje«.

Med govorniki bodo duhovnik Luigi Maria Epicoco, prorektor Lateranske univerze Riccardo Ferri, Rosalba Manes in dekan Filozofske fakultete Univerze Gregoriana Gaetano Piccolo. Poleg rektorja Lateranske univerze msgr. Alfonsa Amaranteja bo na začetku zbrane nagovoril Andrea Tornielli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo.