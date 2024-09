Univerza v Betlehemu: luč upanja

V četrtek, 12. septembra 2024, so predstavniki Univerze v Betlehemu v Rimu organizirali srečanje z veleposlaniki pri Svetem sedežu. Namen dogodka, ki je potekal v generalni hiši bratov krščanskih šol, je bil seznaniti predstavnike držav s položajem edine katoliške univerze v Sveti deželi, ki je multikulturna in akademska referenčna točka v tej regiji. V različne študijske programe je vpisanih 3400 študentov, ki so imeli od začetka vojne oktobra lani vedno večje težave pri dostopu do kampusa.

Vatican News

Kot je na srečanju poudaril Jack Curran iz skupnosti bratov krščanskih šol, ki je na omenjeni ustanovi prorektor za razvoj, je Univerza v Betlehemu »več kot samo univerza. Je luč upanja za palestinsko ljudstvo in za ljudi vseh verstev po svetu, ki jim je pri srcu Sveta dežela in njeno ljudstvo. Vzgaja bodoče voditelje, ki bodo imeli ključno vlogo pri obnovi svojih skupnosti in spodbujanju miru na Bližnjem vzhodu.

Varno zavetje pred konfliktom

Univerzo v Betlehemu sta leta 1973 ustanovila Vatikan in Inštitut bratov krščanskih šol kot odgovor na prošnjo palestinskega ljudstva. Kot je zapisano v sporočilu za javnost, objavljenem ob srečanju, ki je potekalo v četrtek v Rimu, Univerza v tem obdobju vojne in nestabilnosti »še naprej zagotavlja izobraževalno rešilno bilko za študente in njihove družine. V zadnjem letu je bilo sprejetih 800 novih študentov. Približno polovica izmed vseh 3400 študentov jih po besedah brata Currana živi v negotovosti, če bodo uspeli priti do kampusa: to velja tako za tiste, ki prihajajo iz Hebrona, ki je obkrožen s kontrolnimi točkami, in iz naselij, kot tudi za tiste, ki prihajajo iz Jeruzalema, ki je z Betlehemom povezan z dvema vhodoma, ki sta občasno zaprta. Za mnoge mlade »univerza ni samo kraj rasti na akademskem področju, ampak tudi varno zavetje pred spopadi, ki jih obkrožajo. Prav tako si nenehno prizadeva za iskanje resnice, pospeševanje socialne pravičnosti, spodbujanje miru in razumevanja«.

Potreba po podpori

Tudi brat Armin Luistro, generalni predstojnik bratov krščanskih šol, je poudaril, da »Univerza v Betlehemu ostaja steber moči in neomajnosti za palestinske študente v teh nemirnih časih«. Po njegovih besedah je »nujno potrebno pomagati okrepiti njeno pripoved in podpreti njeno pot«. Srečanje v Rimu je izpostavilo potrebo po globalni ozaveščenosti in podpori Univerzi v Betlehemu, ne le kot visokošolski ustanovi, temveč tudi kot gibalu za mir in napredek v regiji, zaznamovani s konflikti. Veleposlaniki so bili povabljeni, naj zgodbo Univerze podelijo v svojih mednarodnih mrežah, da bi okrepili njen vpliv na palestinske študente in svetovno skupnost.

Želja po miru

Brat Hector Hernan Santos Gonzalez, rektor Univerze v Betlehemu, pa je dejal, da je izobraževanje »vedno temeljno sredstvo za upanje in spremembe, še toliko bolj v času vojne«. Ob tem je spomnil, da svojim študentom nudijo priložnost, da »si kljub okupaciji in nasilju, ki ju doživljajo, predstavljajo in gradijo prihodnost miru«. Ustanova se nahaja v središču Betlehema, le 500 metrov od bazilike Jezusovega rojstva, ter študentom, med katerimi so tako kristjani kot muslimani, »ponuja širok izbor akademskih programov, ki spodbujajo mir, dialog in razvoj skupnosti in jih usposabljajo za opravljanje različnih poklicev,« je še zapisano v sporočilu za javnost.