Papua Nova Gvineja. Nekatera prizorišča papeževih srečanj

Papež Frančišek je v petek, 6. septembra, ob 19.06 po lokalnem času iz Indonezije prispel v Port Moresby, prestolnico in največje mesto Papue Nove Gvineje. Ob začetku drugega dela apostolskega potovanja v Aziji predstavljamo glavno mesto in nekatera prizorišča, kjer bodo v prihodnjih dneh potekala srečanja svetega očeta.

Vatican News

Prestolnica Port Moresby

Port Moresby je pristaniško mesto s 325.000 prebivalci, ki leži na južni obali države. Na tem področju je dolga stoletja živelo ljudstvo Motu-Koitabu, vendar pa zapisi o njem segajo šele v 19. stoletje: leta 1873 je na otok prišel britanski pomorščak in raziskovalec John Moresby, ki se je odločil, da bo zgradil naselbino in jo poimenoval po svojem očetu, admiralu Fairfaxu Moresbyju. Nekaj let pozneje je bila ta regija priključena k Veliki Britaniji in mesto, poimenovano Port Moresby v čast britanskemu raziskovalcu, je postalo glavno mesto Britanske Nove Gvineje. Od leta 1906 do osamosvojitve ga je upravljala Avstralija, središče pa se je počasi povečevalo do druge svetovne vojne, ko je postalo pomembno zavezniško vojaško oporišče. Ob koncu vojne je postalo glavno mesto nove Papue Nove Gvineje in se razvilo kot glavno pristanišče z novo infrastrukturo in najsodobnejšimi objekti. Leta 1975 je Port Moresby pridobil neodvisnost od Avstralije in postal glavno mesto novoustanovljene države ter sedež njene vlade. V letih, ki so sledila, se je mesto nenehno razvijalo in postalo najgosteje naseljeno območje Papue Nove Gvineje.

APEC Haus

V soboto dopoldan po lokalnem času bodo papeža Frančiška sprejeli predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatski zbor. Srečanje bo potekalo v kongresnem centru APEC Haus, ki je bil zgrajen leta 2018, ko je prestolnica gostila vrh voditeljev držav članic Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC). Stavba, ki je bila zgrajena v manj kot enem letu, je bila zasnovana tako, da so jo po koncu srečanja voditeljev zlahka preuredili v muzej ter razstavni in konferenčni center. Arhitekt je navdih za obliko stavbe dobil v izročilu avtohtonih prebivalcev Motu-Koita in je naredil načrt za streho, ki spominja na tradicionalno jadro v obliki rakovičjih klešč, značilno za čolne, ki so jih uporabljali trgovci na tihomorskih otokih. Lokalna tradicija se nadaljuje tudi na fasadi in v notranjosti, pri gradnji pa so bili uporabljeni tradicionalni materiali tega področja: školjke, glina, les in kovina. Na osrednjem trgu ob vhodu v stavbo je dvanajstmetrska skulptura iz bakra in nerjavečega jekla, ki prikazuje dve jadri tipičnega čolna lakatoi.

Svetišče Marije Pomočnice

Popoldan se bo sveti oče v svetišču Marije Pomočnice srečal s škofi iz Papue Nove Gvineje in Salomonovih otokov, ter z duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, bogoslovci in kateheti. Cerkev, ki je bila zgrajena v štirih letih in stoji na posestvu salezijancev v neposredni bližini Tehnološkega inštituta Don Bosko, je bila posvečena 24. maja leta 2008. Med posvetitvijo oltarja so vanj položili relikviji don Boska in Marije Dominike Mazzarello. Na velikih oknih svetišča, za katero skrbijo salezijanci, so upodobljeni sv. Peter Chanel, prvi mučenec Oceanije, ter blažena Janez Mazzuconi in Peter To Rot, mučenca v Papui Novi Gvineji. Školjke kina, ki so melanezijski simbol bogastva, krasijo stene prezbiterija. V cerkvi so upodobljeni tudi nekateri drugi blaženi in svetniki, med njimi Mati Terezija, Janez Pavel II., Mary MacKillop, Marija Goretti, Lavra Vicuña, Zefirin Namancurá, Frančišek Saleški, Janez Bosko in Maria Mazzarello. V spodnjem nadstropju se nahaja evharistična kapela s tabernakljem, ki ga je podaril papež Benedikt XVI., elektronsko vodene zvonove pa so prejeli v dar od Italije. V stavbi so poleg cerkve tudi sobe, pisarne in celo manjše prenočišče za romarje ter prostori za pastoralne dejavnosti, zlasti za formacijo mladih.

Vanimo

V nedeljo popoldan pa bo papež Frančišek iz prestolnice z letalom odšel v skoraj 1000 kilometrov oddaljeno mesto Vanimo na severozahodu države, kjer se bo srečal z verniki in misijonarji. Mesto ima 11.000 prebivalcev in se nahaja na polotoku, obdanem z belo peščeno plažo, v bližini meje z Indonezijo. Gre za majhno občino, katere gospodarstvo v veliki meri temelji na lesni industriji. Lokalni trdi les, kwila, večinoma izvažajo na Kitajsko. Mesto je znano po slikovitih plažah, koralnih grebenih in kot destinacija za deskanje. Slovi tudi po avtohtoni kulturi in tradiciji plemen Aitape in Mamberamo ter po gozdovih mangrov, ki veljajo za ene najlepših na svetu.