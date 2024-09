Indonezijska pevka Lyodra o srečanju s papežem

Med verniki pri sveti maši, ki jo je papež Frančišek daroval 5. septembra na stadionu v Džakarti, je bila tudi indonezijska pevka, manekenka in vplivnica Lyodra, ki je po koncu evharistije za zbrane tudi zapela. V kratkem intervjuju za Vatican News je spregovorila o svojih vtisih, posebej o srečanju s papežem med darovanjem.

Povedala je, da je med milijoni katoličanov v Indoneziji ena izmed najsrečnejših oseb, saj je lahko od blizu videla papeža Frančiška in sodelovala pri bogoslužju. Nagovoril jo je predvsem njegov duh služenja, kljub visoki starosti in napornemu programu potovanja, med katerim je obiskal štiri države.

Na vprašanje, kakšen spomin ohranja Indonezija na srečanje s svetim očetom, je Lyodra odgovorila, da je bila pomenljiva izkušnja velikega navdušenja vernikov na stadionu, ki so ostali ves čas mirni ter so sodelovali. Hkrati je izrazila hvaležnost indonezijski vladi, da je podprla potovanje in s tem pokazala, da se verska harmonija v državi ohranja. Spregovorila je tudi o čudežu, ki se je po njenih besedah zgodil na stadionu pred mašo: približno dvajset minut pred začetkom je bilo oblačno in deževno, nato pa so verniki pod vodstvom enega izmed duhovnikov molili in nebo se je počasi razjasnilo. »Tudi to je moč molitve,« je dodala indonezijska umetnica.

Ob koncu pogovora pa je povedala, kako lahko mladi verniki z uporabo družbenih medijev pomagajo svojim vrstnikom odkriti lepoto krščanske vere in njeno sporočilo o univerzalnem bratstvu. Poudarila je, da ne smemo pozabiti, da je Božja zapoved, da se ljubimo med seboj. »Zato je pomembno, da preden začnemo pisati na družbenih omrežjih, razmislimo, če naše besede lahko prizadenejo druge. Če ne moremo pomagati, vsaj ne smemo biti med tistimi, ki delajo slabo bližnjemu.«