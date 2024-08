Rektorica Univerze Srca Jezusovega: celostna formacija, pomoč revnim državam

Sveti oče je v ponedeljek, 13. avgusta 2024, v avdienco sprejel Eleno Beccalli, ki je s 1. julijem postala rektorica Katoliške univerze Srca Jezusovega. V intervjuju za Vatican News je povedala več o srečanju ter o poslanstvu Univerze, ki jo je tudi sama obiskovala. Po njenih besedah mora biti »kraj srečanja in soočanja med različnimi kulturami«.

Vatican News

Prva rektorica v zgodovini Univerze

Beccalli, ki je prva ženska na tem položaju, je končala študij ekonomije in poslovnih ved ter je redna profesorica ekonomije finančnih posrednikov na Fakulteti za bančništvo, finance in zavarovalništvo, kjer je bila od leta 2014 tudi dekanja. Dejala je, da je bil pogovor s papežem »zelo prisrčen in spodbuden«. Sveti oče je poudaril, da je potrebno mlade vzgajati »z umom, s srcem in z rokami« ter dodal, da imajo profesorji pomembno vlogo. Prav tako je spomnil, da ne smemo izgubiti »smisla za humor«. Rektorica se je svetemu očetu zahvalila za njegovo stalno bližino Univerzi in mu predstavila številne projekte, ki jih nameravajo izvajati na svojih petih kampusih v Milanu, Brescii, Piacenzi, Cremoni in Rimu.

Kraj srečanja in soočanja, celostna formacija

Na vprašanje kakšen prispevek želi Univerza dati v današnji multikulturni družbi, del katere sta tudi kriza vrednot ter tehnološki razvoj, ki ponuja nove možnosti in hkrati odpira etična vprašanja, je Beccalli odgovorila: »Katoliška univerza Srca Jezusovega želi biti predvsem kraj srečanja, soočanja med različnimi kulturami in disciplinami. Zato je krepitev dialoga, odprtosti in interdisciplinarnosti po mojem mnenju ena od prvih značilnosti, ki danes zaznamujejo delovanje in poslanstvo Katoliške univerze. Drugi vidik je vrednotenje celostne formacije osebe, dosledno in kakovostno gojenje področij, ki so lastna dvanajstim fakultetam, ki sestavljajo našo Univerzo, hkrati pa omogočati študentom, da rastejo kot osebe. Celostna formacija ne sme pozabiti na nobeno razsežnost, niti na duhovno, ki smo jo kot katoliška univerza poklicani spodbujati. Menim, da sta ta dialog in celostna formacija lahko zelo koristna za rast v življenju in poklicu vsakega posameznika, saj zagotavljata odprtost in trdnost, ki bosta diplomantom omogočili, da bodo v vsakdanjem življenju udejanjali vrednote, ki so jih prejeli na univerzi.«

Nudenje štipendij in usposabljanje učiteljev

V nadaljevanju je rektorica spregovorila o vlogi in prizadevanjih Univerze na področju vzgoje in izobraževanja, ki je po njenih besedah dvojna: »Po eni strani lahko prispevamo s tem, da sprejmemo mlade, ki so trenutno daleč od univerzitetnega študija, tudi iz ekonomskih razlogov. Gre za zagotavljanje štipendij, da bi dosegli tiste, ki so danes bolj na robu. V mislih imam na primer otroke, ki so se rodili v Italiji staršem iz tujine in morda nimajo možnosti, da bi študirali: mi bi jim radi zagotovili primerne programe, pa tudi pomoč z ekonomskega vidika. Drugi prispevek, ki ga lahko nudi Univerza, pa je usposabljanje učiteljev, delavcev na področju šolstva, da bi preprečili to izključevanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Gre za temeljni prispevek, saj imamo na voljo pripomočke različnih disciplin – od psihologije, vzgojnih ved in do vseh humanističnih znanj, ki jih gojimo na Katoliški univerzi –, ki so lahko najmočnejša protiutež za te težave.«

Mednarodni projekti: študij in pomoč najrevnejšim

Univerza Srca Jezusovega prav tako deluje v skladu s priporočili papeža Frančiška v okrožnici Fratelli tutti, kjer je med drugim zapisal, da se nihče ne more rešiti sam, ter pozval k medsebojni pomoči držav in spodbujanju kulture srečanja. Ob koncu intervjuja je tako Beccalli spregovorila o nekaterih mednarodnih projektih, posebej na področju Sredozemlja in Afrike: »Menim, da mora biti Katoliška univerza Srca Jezusovega odprta svetu. In obstajajo različni načini, na katere lahko razlagamo mednarodnost naše univerze. Bolj klasičen je ta, da se odpremo sporazumom, partnerstvom z univerzami v tujini, da bi omogočili našim študentom, da pridobijo na primer dvojno diplomo v sodelovanju s tujimi univerzami, ter tudi drugim študentom, da pridejo k nam. Drugi način, ki je zame še posebej pomemben, pa je ta, da se odpremo najrevnejšim področjem sveta, zlasti Afriki. Razmišljamo o projektu "Načrt Afrika". Z afriškimi državami že izvajamo različne pobude na področju zdravstva in študija ekonomije, vendar se mi zdi pomembno ustvariti sinergijo med temi pobudami, da bi prispevali k razvoju v teh državah. Če bo znanje, ki ga gojimo, širše in se bo medsebojno povezovalo v korist teh področij, bomo lahko bolj učinkoviti. Danes je zahvaljujoč tehnologiji učenje na daljavo lažje. To je eden izmed ciljev mojega mandata, saj lahko s povezovanjem različnih disciplin pozitivno vplivamo na ta revnejša območja, od katerih se tudi mi lahko marsikaj naučimo.«