Prinašati Božjo ljubezen med zapornike in njihove družine

Alfonso Di Nicola, prostovoljec Gibanja fokolarov in začetnik projekta »Vedno oseba«, je objavil drugi del knjige z naslovom Življenje je »danes«, v kateri je zbral svoje dolgoletne izkušnje spremljanja zapornikov in njihovih družin. V pogovoru za Vatican News je povedal več o nastanku in razvoju projekta.

Vatican News

30 let bližine zapornikom

Začetki segajo v čas pred 30. leti, ko ga je prijatelj, ki je sodnik, prosil, naj naredi nekaj, da bi bil blizu zapornikom in bi jih imel rad. To je bil čas, ko so v zapore začeli hoditi prostovoljci, zato se je tudi sam odločil za ta korak. V rimskem zaporu Rebbibia se je pogovarjal z zaporniki od 9. do 18. ure. Pripovedovali so mu o svojih težavah in zakaj so v zaporu, potem so jokali in on je jokal z njimi.

Od zapornikov do njihovih družin

Čez čas pa so zaporniki Alphonsa prosili še nekaj več: da bi bil blizu tudi njihovim domačim. Sam se spominja, da ni imel ničesar, kar bi lahko ponudil, zato je za nasvet vprašal svojega prijatelja duhovnika. Ta mu je predlagal, naj v nedeljo v njegovi župniji predstavi svojo izkušnjo ter izrazil prepričanje, da mu bodo ljudje pomagali. To se je res zgodilo, tako da je še z drugimi prostovoljci začel obiskovati družine zapornikov, jim prinašali hrano ali drugo pomoč, ki so jo potrebovale. Po njegovih besedah tovrstna bližina pomaga zapornikom mirneje prestajati kazen, če vedo, da obstaja nekdo, ki ne pozabi njihovih družin.

20 prostovoljcev obiskuje 130 družin

Projekt »Vedno oseba« danes vključuje okoli 20 prostovoljcev, ki spremljajo 130 družin v različnih predelih Rima. Njegov namen je pomagati zapornikom, nekdanjim zapornikom in njihovim družinam ohranjati aktiven odnos med notranjim in zunanjim svetom ter jih s poslušanjem in podelitvijo spremljati pri ponovnem vključevanju v družbo. Ob tem je Alfonso dodal, da prostovoljci od njih ne zahtevajo, da se spreobrnejo ali česar koli drugega, ampak prinašajo ljubezen. »Ljubezen je močna in vsem dobro dene,« je prepričan Alfonso.

Otroci potrebujejo ljubezen

V Italiji je bilo v preteklih tednih v središču pozornosti vprašanje otrok v zaporih, ko so časopisi poročali o dveletnem dečku, ki živi s svojo mamo v zaporu: tam je edini otrok, govori zelo malo in še to besede, ki so povezane z okoljem, kjer se nahaja: »Odpri, zapri!« Čeprav gre trikrat tedensko v vrtec, je v razvoju zelo zaostal v primerjavi s svojimi vrstniki. V zvezi s to tematiko je Alfonso dejal, da je treba biti otrokom blizu, čutiti morajo ljubezen. Projekt »Vedno oseba« spremlja tudi družino z osmimi otroki: »Mama je v zaporu, očeta pa ni. Zelo potrebujejo upanje, ki pa se lahko podari samo z ljubeznijo,« je še poudaril Alfonso Di Nicola.