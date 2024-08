Kardinal Pierbattista Pizzaballa v studiju Vatikanskih medijev na Meetingu v Riminiju.

Pizzaballa: mir je danes težak, prekinitev ognja je nujna

V Riminiju je latinski patriarh Jeruzalema kardinal Pierbattista Pizzaballa v intervjuju za vatikanske medije pred slovesno otvoritvijo srečanja govoril o »majhnih upih«, ki živijo v Sveti deželi in so temeljni za to, da ne popuščamo nasilju. Delamo za podporo katoliški skupnosti v Gazi in Zahodnem bregu s prinašanjem hrane, spodbujanjem kulture sprave, da bi se izognili plašču zatiranja, ki se je ustvaril.

Benedetta Capelli - Rimini »V tem trenutku ne moremo govoriti o miru«. Besede kardinala Pierbattista Pizzaballa, latinskega patriarha v Jeruzalemu, jasno ponazarjajo razmere, ki jih doživlja Sveta dežela v konfliktu, ki traja več mesecev med Hamasom in Izraelom. Kardinal je stopil pred mikrofone vatikanskih medijev pred odprtjem srečanja v Riminiju. Med otvoritveno konferenco z naslovom »Prisotnost za mir«, je patriarh poudaril, da si je treba »prizadevati za premirje, prekiniti vojaške operacije za začetek procesa zdravljenja, za izgradnjo medsebojnega zaupanja.« »Pot obstaja, pravi kardinal Pizzaballa, vendar ni želje, da bi stopili nanjo na institucionalni ravni, saj zahteva politično in versko vodstvo, ki je v krizi«. »Pomembno je, poudarja, narediti vse kar je mogoče, tudi začeti od spodaj«. »Majhni upi« Upanje je beseda, ki je v tem trenutku potrebna, vendar, ugotavlja kardinal, ne smemo mešati pomenov besed. »Upanje, opaža, ne pomeni, da se bodo stvari končale, obeti kratkoročno niso pozitivni. Upanje je notranja drža, ki nam omogoča, da z očmi Duha vidimo tisto, česar človeške oči ne vidijo«. Majhni upi spodbujajo lokalno Cerkev, ki se v Gazi in na Zahodnem bregu ukvarja s podporo majhni skupnosti okoli 600 ljudi z razdeljevanjem hrane. Jeruzalemski latinski patriarh spominja na prizadevanje za odprtje klinik, šole, ki je bila zaprta eno leto, da bi znova zagnali dinamiko »normalnih« odnosov, »ki pa pomagajo - navaja - pobegniti iz plašča zatiranja in ustvariti priložnosti za delovna mesta, tudi če ga manjka«. Mir je kultura V zaključku intervjuja kardinal Pizzaballa spomni, da lahko vsakdo naredi nekaj za ustvarjanje miru. »Mir je kultura, ni nekaj, kar bi morali narediti, je politika, je izobraževanje, je zavezanost medijev, deluje na 360 stopinjah, v globaliziranem svetu, kjer nihče ni otok. Mir je kultura« Pogajanja, zadnji vlak Na odru Meetinga je kardinal Pizzaballa v dialogu s predsednikom Fundacije Bernardom Scholzom, med srečanjem, ki je dejansko otprlo 45. srečanje, rekonstruiral svojih 35 let življenja v Sveti deželi in svojo rast v medverskem dialogu. Sklicevanje na aktualne dogodke je neizogibno, »smo v odločilnem, odločilnem trenutku, ko potekajo dialogi«, navaja, »vojna se bo končala, upam, da se bo s pogajanji nekaj rešilo: sicer imam svoje dvome, ampak to je zadnji vlak«. Jeruzalemski patriarh ne skriva nevarnosti »degeneracije«. »Jezik zavračanja drug drugega - dodaja - je postal vsakdanjik, ki ga je čutiti v medijih in je nekaj resnično dramatičnega«. Njegova spodbuda je predvsem, da se moli za boj proti »tistim odnosom sovraštva, nezaupanja in globokega prezira«, ki jih čutimo. Jutrišnja obnova bo zahtevala prizadevanja vseh. Glede medverskega dialoga ne skriva težav v tem trenutku. »Ta situacija - pojasnjuje kardinal Pizzaballa - je prelomnica, ni javnih srečanj, na institucionalni ravni se težko pogovarjamo drug z drugim. Ne moremo se srečati«. Zadnje povabilo je v prid dialogu, ki temelji bolj na skupnosti in ne na eliti. Verski voditelji imajo veliko odgovornost pri ustvarjanju skupnosti, ki se ne zaprejo, temveč dvignejo svoj pogled.