Kardinal O’Malley zapušča Boston, novi nadškof je msgr. Henning

Sveti oče je sprejel odstop bostonskega nadškofa kardinala Seana Patricka O’Malleya, ki je junija letos dopolnil 80 let. Za njegovega naslednika je bil imenovan msgr. Richard G. Henning, dosedanji škof škofije Providence.

Vatican News

Nadškof od leta 2023

Kardinal O’Malley je četrto največjo škofijo v ZDA vodil od leta 2003, le dobro leto po tem, ko se je znašla v središču pozornosti zaradi primerov zlorab mladoletnih s strani duhovnikov. Boj proti zlorabam je bil in ostaja eno od glavnih prizadevanj kardinala, ki je od leta 2014 tudi predsednik Papeške komisije za zaščito mladoletnih ter član sveta kardinalov.

Novi nadškof

Msgr. Henning se je rodil 17. oktobra 1964, v duhovnika je bil posvečen leta 1992. Najprej je pet let deloval na župniji, leta 2000 je v Washingtonu končal magistrski študij biblične teologije, sedem let kasneje pa še doktorat na Univerzi svetega Tomaža Akvinskega v Rimu. Bil je profesor Svetega pisma, od leta 2002 do 2012 pa profesor in formator v semenišču v Huntingtonu. Nato je bil rektor semenišča in direktor Inštituta za stalno formacijo (2012-2018), škofijski vikar (2017), vikar za evangelizacijo župnij in pastoralno načrtovanje (2018) ter vikar za duhovnike (2021).

8. junija 2018 je bil imenovan za pomožnega škofa škofije Rockville Center, posvečenje je prejel 24. julija. 23. novembra 2022 je bil imenovan za škofa koadjutorja škofije Providence, vodenje škofije pa je prevzel 1. maja 2023.