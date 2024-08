Kard. Pizzaballa ob prazniku Marijinega vnebovzetja vabi k posebni molitvi za mir

Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pierbattista Pizzaballa je ob prihajajočem prazniku Marijinega vnebovzetja napisal sporočilo, v katerem vabi k posebni molitvi za mir na Bližnjem vzhodu.

Dragi bratje in sestre, Gospod naj vam podari mir!

Od začetka te strašne vojne je preteklo že veliko mesecev. Ne samo, da sta trpljenje, ki ga je povzročil ta konflikt, in strah pred tem, kar se dogaja, še vedno prisotna, temveč se zdi, da ju nenehno podžigajo sovraštvo, zamera in prezir, ki le še povečujejo nasilje in zmanjšujejo možnosti za iskanje rešitev.

Vedno težje si je namreč predstavljati zaključek tega konflikta, katerega vpliv na življenje naših ljudi je večji in bolj boleč kot kdaj koli prej. Vedno težje je najti osebe in ustanove, s katerimi je mogoče vzpostaviti dialog o prihodnosti in miroljubnih odnosih. Zdi se, da nas vse ta sedanjost, prežeta s tako velikim nasiljem in seveda tudi jezo, stiska.

Kljub temu pa se zdi, da bodo ti dnevi pomembni za to, da bi uspeli doseči preobrat v konfliktu, še posebej 15. avgust, ki je za nas slovesni praznik vnebovzetja Device Marije.

Na ta dan vse vabim, da se pred ali po obhajanju evharistije ali v drugem trenutku v molitvi obrnejo k Devici Vnebovzeti in jo prosijo za mir. Želim, da bi se nam župnije, kontemplativne in apostolske redovne skupnosti ter tudi tistih malo romarjev, ki so med nami, pridružili pri skupni želji po miru, ki jo izročamo presveti Devici.

Po tem, ko je bilo izrečenih toliko besed in po tem, ko smo storili vse, kar je bilo mogoče, da bi pomagali in bili blizu vsem, zlasti tistim, ki so najbolj prizadeti, nam ne preostane drugega kakor molitev. Spričo tolikih besed sovraštva, ki so prepogosto izrečene, želimo prinašati našo molitev, sestavljeno iz besed sprave in miru.

Skupaj s pismom prilagam molitev k Devici Vnebovzeti in vas vabim, da jo uporabite na dan tega slovesnega praznika.

Molimo, da bi v tej zelo dolgi noči, ki jo živimo, priprošnja presvete Marije odprla žarek luči za vse nas in za ves svet.

Z dobrimi željami,

+ kardinal Pierbattista Pizzaballa

jeruzalemski latinski patriarh

Molitev za mir k blaženi Devici Mariji Vnebovzeti

Veličastna Božja Mati,

povzdignjena nad angelske zbore,

prosi za nas s svetim nadangelom Mihaelom

in z vsemi angelskimi nebeškimi silami

ter z vsemi svetniki

pri tvojem najsvetejšem

ljubljenem Sinu, Gospodu in učitelju.

Izprosi tej Sveti deželi,

vsem njenim otrokom

in celotnemu človeštvu

dar sprave in miru.

Naj se izpolni tvoja prerokba:

vsi, ki so napuhnjenih misli,

naj bodo razkropljeni;

mogočni naj bodo vrženi s prestolov

in nizki končno povišani;

naj bodo lačni napolnjeni z dobrotami,

miroljubni naj bodo prepoznani kot Božji otroci

in krotki naj prejmejo v dar deželo.

Naj nam to podeli Jezus Kristus, tvoj Sin,

ki te je danes povzdignil nad angelske zbore,

te kronal z diademom kraljestva

in te postavil na prestol večnega sijaja.

Njemu naj bo čast in slava na veke vekov. Amen.