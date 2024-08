Irak. Kardinal Sako deset let po tragičnih pobojih kristjanov in jazidov

Avgusta mineva deset let od tragičnih pobojev kristjanov in jazidov v Iraku s strani t.i. Islamske države. Ob spominu na to »kolektivno tragedijo« je bagdadski kaldejski patriarh kardinal Louis Raphaël Sako v intervjuju za Vatican News spregovoril njenih posledicah, ki so skupne vsem Iračanom. Poudaril je, da je vsak izmed nas odgovoren za druge in spomnil, da nas po smrti Bog ne bo vprašal, če smo kristjani ali muslimani, ampak kaj smo storili svojemu bratu.

Vatican News

V noči s 6. na 7. avgust leta 2014 je bilo sto dvajset tisoč kristjanov v Iraku prisiljenih zapustiti svoje domove in imetje zaradi morilskega pohoda pripadnikov samooklicane Islamske države. Poleg tega je celotno ljudstvo jazidov, ki so skupaj s kristjani ena izmed manjšin v Iraku, doživelo poskus iztrebljenja: ubitih je bilo več kot 3000 moških, žensk, otrok in deklet, najmanj 6800 ljudi, večinoma žensk in otrok, pa je bilo ugrabljenih. Organizacija združenih narodov je ta dejanja označila za genocid. Po kardinalovih besedah je tragedija še vedno živa v zavesti ljudi. Ob tem je poudaril, da je sicer res, da je bila t.i. Islamska država poražena, vendar pa je njena ideologija še vedno zelo močna, in sicer ne samo v Iraku.

Nestabilnost, ljudje odhajajo

»ISIS je premagan, vendar pa razmere niso stabilne. Ljudje nimajo veliko zaupanja v prihodnost, vsi se sprašujejo: kdaj bomo imeli končno sodobno, demokratično, civilno državo, kjer bodo imeli lahko vsi državljani enake pravice in dolžnosti? Tudi iz tega razloga veliko ljudi zapušča Irak, ne samo kristjani. Skušam se pogovarjati z ljudmi, jih opogumiti z besedami, da zlo ne bo obstalo, da moramo biti potrpežljivi. Kristjani in jazidi se še naprej bojijo za lastno varnost, ker v državi ni stabilnosti in so v manjšini.«

Potreba po dialogu in spremembah

»Vsi se bojijo. Vedno obstajajo vojne. Morali bi nekako spremeniti miselnost, ki je temelj vojn, maščevanja; potrebno je znati vzpostaviti dialog in problemov ne reševati z orožjem, temveč z dialogom; z resnim in pogumnim dialogom. Takšna kultura tukaj ne obstaja, potrebno je spremeniti šolske vzgojno-izobraževalne programe, jezik, pogovore«.

Odgovornost Zahoda

V nadaljevanju je bagdadski kaldejski patriarh odgovoril na vprašanje, če je tudi Zahod odgovoren za nastalo situacijo: »Zahod je nekoliko zadržan spričo tistih, ki menijo, da je edina rešitev vojna. Vojna nikoli ne pomeni zmage. Vsi izgubijo! Problem Zahoda je brezbrižnost. Vsi so osredotočeni na logike dobička, manjkajo pa moralne in duhovne vrednote. To lahko vidimo tudi pri dogajanju v Ukrajini. Žalostno!«

V 21. stoletju ženske prodajajo in ločujejo od družin

Na vprašanje, česa se lahko naučimo ob tem, kar danes živi krščanska skupnost ter ob spominu na genocid jazidov, je kardinal Sako odgovoril: »Za nas celotna tragedija ostaja v spominu. Ni lahko izbrisati tega spomina po desetih letih, ljudje so izgubili vse. Še vedno je veliko sovražnih dejanj, kot je bil na primer lanskoletni atentat v Karakošu, v katerem je med poroko umrlo več kot 133 ljudi, ali genocid jazidov. Kako si lahko v 21. stoletju predstavljamo, da ženske prodajajo, jih ločujejo od njihovih družin ali ubijajo samo zato, ker pripadajo drugi etniji? Kakšne vrednote obstajajo? To je strašno, strašno, ne samo za nas, ampak za ves svet, ki ne uspe preprečiti, da bi se dogajale takšne stvari.«

Odgovorni smo za druge

Intervju je kardinal Sako sklenil s pozivom svetu, naj bo ponovno pozoren na razmere v Iraku: »Menim, da ne smemo pozabiti teh bratov in sester v človeštvu. Na ravni človeštva smo bratje. Ne smemo dovoliti, da ljudje umirajo, ne da bi ukrepali, pa naj bo to v Iraku ali kje drugje. Vsak od nas je odgovoren za druge in po smrti nas Bog ne bo vprašal, ali sem kristjan ali musliman, ampak me bo vprašal: kaj si storil z bratom?«