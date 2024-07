V papeških vilah tečaj celostne ekologije: priložnost za nov začetek

Na željo svetega očeta so pred nekaj meseci v papeških vilah v Castel Gandolfu začeli s projektom »Borgo Laudato si’«, ki deluje v okviru Centra za višješolsko izobraževanje Laudato si’. Gre za delovno usposabljanje s področja celostne ekologije, namenjeno migrantom, nekdanjim zapornikom in odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami ter žrtvam nasilja, da bi našli pot dostojanstva in vključenosti v družbo.

Vatican News

Prvih deset tečajnikov hvaležnih za izkušnjo

Med prvimi desetimi udeleženci tečaja sta 33-letni Luca iz Italije in Hamid iz Maroka, ki sta za Vatican News podelila svojo izkušnjo. Luca je povedal, da je v mladosti naredil veliko napak, izbiral napačne poti in se zaradi odvisnosti celo dotaknil dna. V določenem trenutku je sklenil, da bo z vsem tem prekinil in se odločil za zdravljenje. Na začetku je bil motiviran, vendar pa prvi poskusi niso bili uspešni, tako da je ponovno zapadel v odvisnost. Sam pravi, da je sedaj dobro, vključuje se v družbo in je zelo hvaležen papežu Frančišku za tečaj usposabljanja, ki ga lahko opravlja.

Od cvetličarja v Maroku do tečajnika v papeških vrtovih

Hamid je, tako kot mnogi, Maroko zapustil v iskanju boljšega življenja. 32 let je bil cvetličar, potem pa je v času pandemije izgubil službo in je bilo zelo težko. Župnik iz župnije v Ostii, kjer trenutno živi, mu je povedal za možnost tečaja in takrat se je po njegovih besedah »ponovno rodil«. Tudi on je svetemu očetu hvaležen za možnost tečaja vrtnarstva, kjer ga vsak dan čakajo presenečenja, ko odkrije novo rastlino ali rožo. Meni, da je skrb za naravo »nekaj čudovitega in prav tako pomeni skrbeti za življenje. Ni mogoče, da ne bi bil navdušen. Jaz se z rožami in rastlinami tudi pogovarjam,« je z veseljem povedal Hamid, ki skupaj z drugimi udeleženci potrebuje več kot dve uri, da pride v Castel Gandolfo. Nekateri stanujejo v družinskih hišah ali sprejemnih centrih, nekateri v župnišču, vsi pa so našli svoj dom na prostranih 55 hektarjih površin: 35 hektarjev predstavljajo čudoviti vrtovi, ostalo pa so kmetijska zemljišča in kmetije, rastlinjaki in gospodarski objekti. Na tem območju je več kot 300 rastlinskih vrst, skupaj s 3.000 rastlinami, med katerimi je veličastni 20-metrski črni hrast z obsegom 4,45 metra, ki je star več kot 400 let.

Celovit projekt, zgled ekološkega spreobrnjenja

Kot je povedal p. Fabbio Baggio, direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato si’, je vseh deset prvih tečajnikov zelo zadovoljnih z izkušnjo. Izobraževanje je brezplačno zahvaljujoč sponzorstvom in velikodušnosti ljudi, ki verjamejo v ta projekt. Po kratkem poletnem premoru se bodo septembra začeli novi tečaji vrtnarjenja, obrezovanja, kmetovanja, vzreje in predelave, ki bodo trajali 100 ali 160 ur. Tiste, ki bodo opravili usposabljanje, bodo nato eno leto osebno spremljali pri vstopu v svet dela in v prvih mesecih njihove zaposlitve. Po besedah p. Baggia želijo v skladu s papeževim naročilom dati prednost najranljivejšim kategorijam in ljudem, ki so običajno izključeni iz kakršnega koli usposabljanja. Gre za celovit vsestranski projekt, ki združuje ekologijo, ekonomijo, pravičnost in solidarnost, vključno z odprtostjo za transcendentnost in duhovnost. Želi postati zgled ekološkega spreobrnjenja za vse, tudi za tiste, ki nimajo izkušnje vere.

Ne samo pridobitev poklica, ampak tudi dostojanstva

Usposabljanje poteka pod vodstvom papeškega vrtnarja Antonia Rotondija, ki varovancem ne predaja samo znanja, ampak tudi ljubezen in skrb za skupni dom, h kateri vabi papež Frančišek v okrožnici Laudato si' in apostolski spodbudi Laudate Deum. V papeških vilah dela že 32 let in je hvaležen za novo izkušnjo teoretičnega in praktičnega dela z mladimi, ki so »vestni, spoštljivi in pozorni ter se kljub razlikam v prepričanjih, izobrazbi, izkušnjah in sposobnostih trudijo dati vse od sebe. So migranti, nekdanji kaznjenci in odvisniki od drog, žrtve nasilja, vendar pa ko se čutijo sprejete in cenjene ter znajo skrbeti za okolje, uspejo poskrbeti tudi zase,« je dejal Rotondi. Ob tem je dodal, da se v prvih tednih tečaja niso naučili samo, kako se uporablja motiko in ostalo orodje, obrezuje in zaliva, ampak so uspeli potegniti črto med preteklostjo in sedanjostjo ter brez sramu vzeli življenje ponovno v svoje roke. Po njegovih besedah je to šele začetek, »toda ta tečaj postane odskočna deska za njihovo prihodnost. Ne pridobijo si samo poklica, ampak ponovno dobijo nazaj svoje dostojanstvo. S tem projektom okrožnica papeža Frančiška resnično ne ostaja mrtva črka na papirju: mi vidimo in občutimo kontinuiteto med tem dokumentom in prakso, saj dobro vemo, da je potrebno besede svetega očeta udejanjiti, samo tako se začne sprememba,« je še poudaril vrtnar v papeških vilah.