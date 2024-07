Ukrajinski otroci med igro

SVET

Ukrajina. Karitas Avstrija vzpostavila »varne prostore« za otroke

Karitas Avstrija v treh ukrajinskih mestih izvaja projekt, v okviru katerega deluje skoraj dvajset »varnih prostorov«, ki otrokom omogočajo, da za nekaj časa pozabijo na tragedijo vojne, ki jih pesti že dve leti in pol. Na voljo so jim učenje, igra in psihološka podpora.

Vatican News Trenutno je v projekt vključenih 16 šol v mestih Odesa, Ternopilj in Hmeljnicki. Kot je pojasnil Alexander Bodmann, podpredsednik Karitas Avstrija, so za otroke pripravili skupinsko delo in igre, pa tudi individualno psihološko svetovanje v sedmih stopnjah. Solidarnostni projekti Gre za velik izziv, saj so na številnih območjih države – kot na primer v pristaniškem mestu Odesa, ki ga je v preteklem tednu obiskal tudi kardinal Parolin –, življenjske razmere zelo težke tudi zaradi nenehnih izpadov električne energije, kar ob vročinskem valu povzroča še večje težave. Karitas Avstrija je v svoji državi spodbudila k solidarnosti v obliki finančne in psihološke pomoči. Bodmanna je prejšnji konec tedna v Odesi sprejel msgr. Stanislaw Širokoradiuk, ki se je zahvalil za sodelovanje različnih organizacij iz Avstrije, Nemčije in drugih zahodnoevropskih držav. Zbrana sredstva bodo namenili za popravilo uničenih domov, tudi v regijah kot sta Herson ali Mikolajiv. Delo Cerkve Tudi Cerkev v Ukrajini deluje na podoben način. Škof Širokoradiuk je povedal, da načrtujejo zatočišča za otroke, ki jih je prizadela vojna. Poleg tega organizirajo večtedensko rekreativno bivanje v centru v Karpatih, ki sprejme 300 otrok, skupine pa pošiljajo tudi na Poljsko, Hrvaško, v Nemčijo in Avstrijo.