Talitha Kum. Skupaj za zaščito najranljivejših

Vsako leto 30. julija obhajamo svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Letos je potekal pod naslovom »V boju proti trgovini z ljudmi ne smemo spregledati nobenega otroka«. Sestra Abby Avelino, koordinatorka Mednarodne mreže posvečenega življenja v boju proti trgovini z ljudmi »Talitha Kum«, je ob tem zapisala svoje razmišljanje. V njem je poudarila, da so potrebni nujni ukrepi za zaščito najranljivejših skupin.

s. Abby Avelino

Talitha Kum se vsako leto 30. julija pridruži letni kampanji Združenih narodov ob mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. Letošnja tema je »V boju proti trgovini z ljudmi ne smemo spregledati nobenega otroka«. V središču so torej otroci, vsi pa smo povabljeni, da jih zaščitimo in preprečimo, da bi postali žrtve trgovine z ljudmi. Mladoletni in ženske so namreč zaradi kulturnih, socialnih in ekonomskih neenakosti še posebej izpostavljeni temu pojavu, pa tudi izkoriščanju.

Rada bi vam spregovorila o Karimu, ki je star 11 let, živi v Libanonu in dela pri mizarju v zelo težkih razmerah, uporablja težko in nevarno orodje.

Trdo dela, da bi zaslužil 0,55 dolarja na teden. Pogosto ga tepejo in za več ur zaprejo v kopalnico. Njegov delodajalec ga psihično in fizično zlorablja praktično vsak dan. Vendar pa Karimova zgodba ni edina. Pogosto slišimo o teh žalostnih stvarnostih na mnogih koncih sveta, zlasti med tistimi, ki živijo v skrajni revščini. Karimovo trpljenje torej odseva trpljenje milijonov otrok. Glede na zadnje poročilo Mednarodne organizacije dela je 152 milijonov otrok, starih od 5 do 17 let, žrtev otroškega dela. Poleg tega je približno vsaka tretja žrtev trgovine z ljudmi otrok, kakor kažejo podatki poročila Urada OZN za drogo in kriminal. Med različne vrste te specifične oblike nasilja sodijo: izkoriščanje za prisilno delo, prezgodnje in prisilne poroke, kriminal, beračenje, trgovina z ljudmi za nezakonite posvojitve, spolne zlorabe in izkoriščanje, tudi prek spleta.

Vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter drugi konflikti, ki potekajo, povečujejo tveganje zlorab na različnih ravneh. Še posebej izpostavljeni so otroci, ki so brez spremstva ali ločeni od svojih družin, vključno s tistimi, ki so evakuirani iz ustanov za mladoletne.

Poročilo Globalni indeks suženjstva 2023 navaja tudi pojav »trgovina sirotišnic«, ki je opisan kot novačenje otrok v zavode z namenom zaslužka in izkoriščanja.

Trgovci uporabljajo tudi tehnologijo in internet za oglaševanje ter prodajo otrok za spolno izkoriščanje na spletu ter za širjenje gradiva, ki vsebuje spolne zlorabe otrok.

V tem kontekstu se pojavljajo novi izzivi pri preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi, zato je potrebno strateško sodelovanje, zlasti z organi kazenskega pregona, ki so usposobljeni na področju boja proti trgovini z ljudmi s pomočjo tehnologije in spremljanja spletnih platform. Nujno je treba ukrepati za zaščito najbolj ranljivih skupin, zlasti otrok, pred izkoriščanjem ter zagotoviti podporo otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi.

Papež Frančišek nas spodbuja, naj odpremo svoje oči in ušesa: »Poglavitno je, da imamo sposobnost poslušati tistega, ki trpi. Mislim na žrtve spopadov, vojn, na tiste, ki so jih prizadele posledice podnebnih sprememb, na množice prisilnih migrantov, na tiste, ki so predmet spolnega ali delovnega izkoriščanja, zlasti na ženske in deklice. Prisluhnimo njihovemu kriku na pomoč, pustimo se izzvati njihovim zgodbam,« je zapisal v sporočilu ob 10. svetovnem dnevu molitve in premišljevanja proti trgovini z ljudmi februarja letos.

Člani mrež Talitha Kum, redovnice in mladi ambasadorji z vsega sveta, organiziramo dogodke in kampanje za ozaveščanje in preprečevanje trgovine z ljudmi na različne načine: osebno, prek spleta (pred nekaj meseci smo lansirali tudi aplikacijo »Walking in Dignity«), televizije in radia, s kampanjami po ulicah, ter družbenimi omrežji, kjer vabimo vse, da se pridružijo: #EndingHumanTrafficking in #LeaveNoChildBehind.

Talitha Kum je mednarodna mreža redovnic in laikov, ki se zavzemajo za boj proti trgovini z ljudmi. Delujemo na številnih različnih krajih po svetu, da bi preprečili ta pojav. Namen našega pristopa je vzgoja ranljivih mladih in ozaveščanje o trgovini z ljudmi. Pri tem se obračamo zlasti na ženske in dekleta, migrante in begunce ter ljudi, ki so v nevarnosti zaradi trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Leta 2023 je bilo v preventivne dejavnosti vključenih 623.700 ljudi.

Medtem ko opazujemo zaskrbljujoče trende in razvoj na področju trgovine z ljudmi, poskušamo pritegniti pozornost številnih strani. Ta mesec smo na primer na naših kanalih delili nekatera pričevanja tistih, ki so maja letos sodelovali na drugi generalni skupščini organizacije Talitha Kum, ki letos obhaja 15-letnico nastanka. »Dejavno sočutje za spremembo«: to je bila tema našega letnega srečanja, na katerem smo potrdili svojo zavezanost trem prednostnim nalogam v naslednjih petih letih: obravnavanje sistemskih sprememb na vseh ravneh, poglabljanje celostnega pristopa, osredotočenega na preživele, ter širjenje sodelovanja in mreženja. Talitha Kum se s pozivom k ukrepanju zavzema za spremembo prevladujoče paradigme v smeri pravne, socialne in ekonomske pravičnosti za žrtve trgovine z ljudmi, za preživele ter tiste, ki jim grozi, da bodo padli v pasti trgovcev in izkoriščevalcev. Številne žrtve in preživeli nas opozarjajo, da je treba določiti pravila in predpise, ki podpirajo blaginjo moških in žensk kot oseb ter članov njihovih skupnosti. Predvsem pa je treba spodbujati kulturo dostojanstva in ekonomijo skrbi.

Sanjamo svet brez trgovine z ljudmi. To je poziv, ki mora vključevati celotno družbo, vlado in odgovorne v Cerkvi na vseh ravneh, pa tudi vsakega izmed nas. Najranljivejše, zlasti otroke, moramo zaščititi pred izkoriščanjem ter podpirati otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Vsi smo poklicani biti ambasadorji upanja. Skupaj imajo naša dejanja moč, da s sočutjem spremenijo življenja in ustvarijo svet brez trgovine z ljudmi.