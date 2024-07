Molitveno srečanje

Papua Nova Gvineja pričakuje papeža. Duhovna priprava, molitve in srečanja

Duhovniki in verniki v Papui Novi Gvineji se pripravljajo na papežev prihod z molitvijo, premišljevanji in skupnimi srečanji. Sveti oče jih bo obiskal v okviru »apostolskega potovanja rekordov«, kot ga imenujejo nekateri, in se pri njih zaustavil dva dni. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal to daljno deželo, je bil Janez Pavel II. leta 1995. Papež Frančišek je nameraval iti tja že pred štirimi leti, vendar zaradi pandemije to ni bilo mogoče.

Vatican News Tudi tokrat je program svetega očeta poln in kljub temu, da je velika večina prebivalcev protestantov (katoličanov je 26%), vsi z navdušenjem pričakujejo ta zgodovinski dogodek. Vse od napovedi potovanja župnije in skupnosti pripravljajo molitve in razna srečanja. Ta bodo kristjanom – in ne samo njim – pomagala razumeti, papež, ki ni samo duhovni voditelj, ampak tudi državni poglavar, ne bo obiskal le glavnega mesta Port Moresby, ampak tudi Vanimo, kraj z nekaj manj kot 10.000 prebivalci, kjer je živa katoliška skupnost z veliko misijonarji, med katerimi je kar nekaj Argentincev. Kot je za agencijo Fides povedal p. Victor Roche, misijonar verbitov iz Indije in nacionalni direktor Papeških misijonskih družb v Papui Novi Gvineji, so ljudje vedoželjni in želijo vedeti več. »Da bi pripravili vernike, pa se morajo tudi duhovniki srečevati, razmišljati in se duhovno pripravljati. Tako je bila tudi tradicionalna duhovna obnova tokrat »priložnost za pogovor in molitev o številnih pobudah, ki bodo potekale v pripravi na papežev obisk.« Kajti če je res, da »ljudje želijo vedeti več«, je treba znati dobro posredovati lepoto papeževega potovanja v določenem kontekstu. Po uradnih podatkih je Papua Nova Gvineja druga država z najnižjim odstotkom prebivalstva, ki živi v mestih: 13,2 % (takoj za Burundijem). Če upoštevamo, da je stopnja urbanizacije otoka 2,51 % in da je velik del prebivalstva nepismen, vidimo, da je formacija duhovnikov še toliko bolj pomembno. Statistični letopis Cerkve navaja, da je bilo leta 2021 v državi 304 škofijski duhovniki in 295 redovnikov. Prisluhni prispevku