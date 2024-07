Guido Schäffer in evangelizacija med morskimi valovi

V Italiji je izšla knjiga z naslovom »Z jadralno desko med stranmi evangelija«, ki predstavlja življenje častitljivega služabnika Guida Schäfferja iz Brazilije. Bil je zdravnik, bogoslovec in ljubitelj deskanja na valovih, ki je v favelah in na plažah služil potisnjenim na rob in mlade vabil k molitvi.

Vatican News

Najprej zdravnik, nato bogoslovec

Kot je v pogovoru za Vatican News dejal avtor knjige Andrea Maniglia, nas branje življenjepisov svetnikov približa evangeliju in nas uči, da Božja beseda ni nekaj oddaljenega, ampak da jo je mogoče udejanjati v vseh življenjskih situacijah. O Guidu je prvič slišal od prijatelja, ki mu je dal njegovo podobico. Spominja se, da so ga takoj nagovorile njegove oči, njegov neposreden in svetel pogled, nato pa se je poglobil v njegovo življenje in odkril, »kako povezan je bil tudi z drugimi osebnostim Cerkve v svoji državi, kar je znamenje, kako se svetost širi in razširja«. Guido je med letoma 1993 in 1998 obiskoval medicinsko fakulteto in postal zdravnik. Njegovo življenje sta zaznamovali globoka ljubezen do evharistije in intenzivna molitev, v študijskih letih pa je, tudi zaradi sodelovanja z misijonarkami ljubezni odkril svet zavrženih, ki jih je imenoval »bratje z ulice«. Avtorja je ganila Guidova odločitev, da bo bil ob revnih in bolnih, ki so potrebovali njegovo pomoč. Nenehno je obiskoval favele, kjer so živeli zadnji med zadnjimi«. Potem pa Guidu delo zdravnika ni bilo več dovolj in se je leta 2000 po potovanju po Evropi odločil, da vstopi v semenišče.

Blagoslov desk na plaži

Apostolat deskanja

Bil je navdušen nad športom in morjem, posebej nad deskanjem. Preden se je podal med valove, je mlade, ki so bili na plaži, zbral h kratki molitvi, da »bi se srečali med seboj in z Jezusom. Prek ljubezni do deskanja se je srečeval z drugimi in k evangeliju pripeljal tudi tiste, ki so bili daleč od Cerkve,« je dejal Maniglia. »Vendar pa je imel 1. maja 2009 nesrečo, ko se je s svojim bratom Mauriciem odpravil na plažo. Ta je dejal, da si je Guido želel, da bi se njegovo zemeljsko življenje končalo na morju, saj je tam najbolj čutil Božjo navzočnost. Njegov grob je v cerkvi Naše Gospe miru v Ipanemi, obdan z deskami.

Guidov grob

Vsako besedo evangelija naredil za svojo

Papež Frančišek je 20. maja 2023 odobril dekret, s katerim je bil Guido Vidal França Schäffer razglašen za častitljivega Božjega služabnika. Po besedah avtorja Maniglie je veličina Guidovega zgleda »v konkretnem življenju po evangeliju, saj je vsako besedo naredil za svojo. Tega ni počel le z mnogimi lepimi besedami, ampak tudi z deli: na primer s tem, da je poskrbel za uboge, ki jih je zdravil, saj je v njih videl Jezusa.